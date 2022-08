Concurso IBGE: edital de processo seletivo é retificado; confira

IBGE - Prefeitura de Aliança/Divulgação



O edital do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi divulgado na última quarta (10/8) e o documento já foi retificado no mesmo dia.





texto foi disponibilizado pelo próprio órgão e está disponível em seu site institucional. O IBGE será responsável por dar procedência ao processo seletivo.



No primeiro edital, o concurso estava disponibilizando 158 vagas, para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). Com a retificação, a instituição está ofertando 157 oportunidades, divididas entre os 36 municípios disponíveis para lotação.



As vagas estão disponíveis da seguinte forma: 151 vagas - distribuídas em 35 municípios de ES, GO, MG, MS, MT, PR, RS, SC e SP, na função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM); e seis vagas, distribuídas em seis municípios de AL, MG, RJ, RS e SC, na função de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).





Os aprovados receberão a remuneração inicial de R$ 1.387,50 (para Agente de Pesquisas e Mapeamento); e R$ 3.100,00 (para Supervisor de Coleta e Qualidade ). Além do salário, os candidatos também serão contemplados com o benefício de auxílio alimentação.





As inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente. Para realizar a inscrição, o candidato deve comparecer a um dos postos do IBGE e entregar o formulário, disponível no site da instituição, preenchido e assinado, até o dia 16 de agosto. Não será cobrada taxa de inscrição.



Requisitos para participação:

Os interessados em participar do processo seletivo deverão seguir os seguintes requisitos para serem aprovados:





a) capacidade auditiva e de comunicação verbal para realizar entrevistas e coletar dados;





b) acuidade visual para leitura e preenchimento dos questionários e formulários impressos e(ou) em meio eletrônico;



c) acuidade visual para interpretar mapas e croquis de setores de pesquisas e identificar no campo os pontos que constituem os limites dos setores;





d) capacidade de locomoção para execução de trabalhos de campo, nas zonas urbana e rural, em áreas de terreno íngreme, localidades de difícil acesso e áreas de ocupação irregular, bem como para acesso em prédios e residências com escadarias e sem rampas de acesso ou elevadores;





e) capacidade motora para manusear os equipamentos coletores de dados durante a realização de entrevista, que pode ocorrer em condições precárias (na rua, na porta do domicílio, no corredor, etc.) e preencher os questionários e formulários, registrando números, palavras e marcas, com a precisão exigida nos documentos;





f) agilidade para cumprir as tarefas determinadas, nos prazos exigidos nos cronogramas das pesquisas de natureza estatística, bem como nos cronogramas dos levantamentos geográficos que as estruturam, e de acordo com o padrão de qualidade requerido.