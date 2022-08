IBGE abre nova seleção com mais de 150 vagas para agentes e supervisores

(foto: IBGE/ Divulgação)

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) torna pública a abertura das inscrições e o lançamento do edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado Complementar aos Processos Seletivos Simplificados do IBGE regidos pelos editais nº 03/2021 e nº 05/2021. A seleção visa o provimento de candidatos para contratação temporária nas funções de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Ao todo são asseguradas 158 vagas, sendo 153 para agente (distribuídas em 36 municípios de ES, GO, MG, MS, MT, PR, RS, SC e SP) e cinco vagas para supervisor, (distribuídas em cinco municípios de AL, RJ, RS e SC). Em relação as inscrições, o prazo para se inscrever será encerrado em 16 de agosto e serão gratuitas. Interessados podem se inscrever por meio deste site.



O pré-requisito para as funções é o ensino médio completo. As remunerações iniciais são de R$ 1.387,50 para os agentes e R$ 3.100 para os supervisores, ambos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

A seleção ocorrerá por meio de Análise de Títulos, compreendendo a Titulação Acadêmica dos candidatos. A avaliação terá pontuação máxima de dez pontos e será realizada de acordo com a pontuação pré- estabelecida no edital.

Segundo o IBGE, os profissionais não trabalharão no Censo 2022, que foi iniciado em 1º de agosto, e sim em pesquisas como a PNAD Contínua. A previsão de duração do contrato é de até 1 ano, com possibilidade de ser prorrogado. Conforme o edital, o IBGE avaliará trimestralmente o contrato. Será avaliado, produtividade e cumprimento de prazos, qualidade do trabalho,relacionamento profissional, para a função de servidor também será analisado acompanhamento e controle.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes