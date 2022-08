Embasa retifica edital de concurso com mais de 900 vagas

Embasa/Divulgação

O edital do concurso da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) passou pela primeira modificação nesta terça (9/8). O documento com as alterações foi disponibilizado no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame.

A retificação traz mudanças no quantitativo de vagas na unidade localizada em Caetité. Agora, o edital traz 1 vaga de ampla concorrência para lotação em Caculé; 1 vaga de ampla concorrência para lotação em Guanambi; e 1 vaga de ampla concorrência, 1 para PcD e 1 para candidatos negros em Caetité.

O documento também altera a nomenclatura de um dos cargos do quadro de vagas, passando a integrar a especialidade de Engenheiro de Produção.

Concurso Embasa

As inscrições do concurso público da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) estão abertas. O certame, organizado pelo Instituto AOPC, está ofertando 930 vagas, sendo 605 para ampla concorrência, 45 para candidatos PCD, e 279 para candidatos negros.

Os aprovados no concurso da Embasa poderão ser alocados em diversos municípios, já que o certame oferece vagas em diversas unidades regionais da instituição.

As vagas disponíveis são destinadas aos cargos de nível médio, técnico e superior, e as oportunidades são para Assistente e Analista de Saneamento. A remuneração varia entre R$ 1.950,71 e R$ 8.390,89.

