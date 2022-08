Mobi Rio: Companhia oferece 178 oportunidades de nível fundamental

Pixabay



A Companhia Municipal de Transportes Coletivos do Rio de Janeiro (Mobi-Rio) está com um edital aberto para processo seletivo simplificado, ofertando 178 vagas para motorista. Todas as oportunidades são para candidatos de nível fundamental.

As vagas são temporárias e de preenchimento imediato, sendo assim, o candidato deverá estar apto para assumir a função no ato da convocação. Para concorrer, os candidatos devem possuir os requisitos:

Formação acadêmica de ensino fundamental completo;

Experiência como condutor de veículos Padron e no Transporte Coletivo de Passageiros;

Carteira de Habilitação - CNH (categoria D).

A companhia ressalta que para ser contratado, o candidato deverá apresentar o comprovante de vacinação da 1ª, 2ª e dose de reforço contra a COVID-19.





Inscrições





As inscrições para participar do processo já estão abertas, e ficarão disponíveis até essa sexta (5/8). Para participar, é necessário se inscrever no site da Mobi-Rio.

Após realizar a inscrição online, o candidato terá seu nome publicado, com a pontuação correspondente no Diário Oficial da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Os candidatos classificados serão convocados para apresentarem os seguintes documentos:





a) Carteira de Identidade e CPF (original e cópia);

b) 1 Foto 3x4 colorida e recente;

c) Título de Eleitor (com comprovante de votação na última eleição – original e cópia);

d) Se do sexo masculino: Certificado de Reservista (Dispensa de incorporação, Carta Patente ou Incorporação de Reservista) (original e cópia);

e) Currículo, acompanhado da cópia da documentação comprobatória.

Os aprovados receberão a remuneração de R$ 2.690,34, além de vale alimentação, no valor de R$ 500,00, e seguro de vida.

De acordo com o cronograma, o resultado final será divulgado no dia 09 de setembro deste ano.

Etapas

A primeira etapa do processo seletivo será a análise de currículo. Será atribuída nota zero ao candidato que deixar de apresentar documentação.





Após a apresentação dos papéis, os candidatos passarão por dois testes de avaliação:





a) Teste no Simulador: será realizado teste no simulador de direção para melhor entendimento das competências do candidato;





b) Teste Prático de Direção: o teste prático de direção avalia manobra, direção na calha e atracamento nas estações, buscando entender as habilidades do motorista.