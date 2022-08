Vagas na Bahia: Embasa lança edital com oferta de quase mil vagas

(foto: Embasa/ Divulgação)

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.(Embasa) lança edital do novo concurso público para preenchimento de vagas para funções de níveis médio, técnico e superior. A nova seleção oferece ao todo 930 vagas distribuídas para assistente de seneamento e analista de saneamento. Confira aqui a distribuição de vagas! O Instituto AOCP organiza este certame.

As inscrições podem ser feiras até 30 de agosto no site da banca organizadora. O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade, sendo R$ 65 para os cargos de nível médio, R$ 80 para as funções de nível técino e R$ 110,00 para os cargos de nível superior. Veja aqui os requesitos cobrados!

A prova objetiva, primeira fase, está prevista para ser aplicada nos turnos da manhã e da tarde em 23 de outubro de 2022. O exame é de caráter eliminatório e classificatório. Para ser aprovado o candidato deverá obter, no mínimo, 60% do total de pontos.

O salário varia entre R$ 1.423,71 e R$ 8.390,89, a depender da função. A jornada de trabalho exigida é de 40 horas. O prazo de vigência do certame é de um ano a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Embasa.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader