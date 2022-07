Farmacêutica abre 80 vagas de emprego no Sul de Minas

Empresa anuncia diversas vagas de emprego (foto: Reprodução planta fabril em PA) A farmacêutica União Química está contratando 80 auxiliares de produção para atuação em Pouso Alegre, no Sul de Minas. As vagas foram anunciadas juntamente com várias outras abertas no Centro de Apoio ao Cidadão (CAC), da Câmara Municipal.

Para se candidatar e acompanhar as vagas durante a semana, basta deixar o currículo no CAC, que fica na Avenida São Francisco – 320, no Bairro Primavera, entre 8h e 18h, de segunda a sexta-feira.



Confira abaixo todas as vagas disponíveis no CAC:

Técnico de Segurança Do –Trabalho – 1

Líder de Limpeza – 1 – União Rh

Supervisor de Loja -1

Auxiliar de Limpeza – 30 – Verzani & Sandrini

Encarregado de Limpeza – 1 União Rh

Motorista D – 1 Expert

Mensageiro (A) 1

Auxiliar de Produção – 80 União Química

Eletromecânico De Refrigeração P30 – 1 – (Ambev) Terceirizado

Analista de Comex 1

Coordenador de Marketing – 1

Auxiliar Contábil -1

Conferente – 6 Nova Minas

Operador de Empilhadeira – 5

Ajudante – 8 Nova Minas

Assistente Logístico- 6 Nova Minas

Frentista – 2 Nova Minas

Vigia Diurno e Noturno – 3 Nova Minas

Auxiliar de Serviços Gerias – 1 Nova Minas

Cozinheira – 3 (shopping)

Atendente – 3 (shopping)

Auxiliar de Cozinha – 3 (shopping)



Para mais informações está disponível o "Zap Cac", basta enviar mensagem para (35) 99734-2930. Os interessados também podem se candidatar pelo site da Acipa.

Iago Almeida / Especial ao EM