Concurso do TJCE está com inscrições abertas; vagas ofertadas somam 140

O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) está com inscrições abertas. O prazo para se inscrever será encerrado no dia 18 de agosto. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consuplan, banca organizadora. Será cobrado uma taxa de R$ 60 reais.

O certame oferta 140 vagas para juiz (a) leigo(a) cuja a remuneração chega a R$ 7.110,39. O edital de abertura foi publicado na última semana, no dia 18 de julho. A seleção será constituída por quatro etapas, sendo elas:

Prova escrita objetiva: Abrangendo matérias que permitirão aferir conhecimentos relacionados à escolaridade e conhecimentos específicos da função, caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Instituto Consulplan;

Prova dissertativa: Composta por 1 (uma) dissertação acerca de tema jurídico da atualidade, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada no mesmo dia da primeira fase, de responsabilidade do Instituto Consulplan.

Avaliação de Títulos: Avaliará a titulação dos(as) candidatos(as) e terá sua documentação entregue até o término do prazo de inscrições na presente Seleção Pública, possuindo caráter apenas classificatório, de responsabilidade do Instituto Consulplan;

Curso de Capacitação: A ser ministrado pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC).

A prova objetiva, primeira etapa, de múltipla escolha constará de 40 (quarenta) questões, cada uma com quatro opções de resposta, das quais apenas uma correta. O exame está previsto para ser aplicado no dia 18 de setembro.

Resultado final divulgado

O TJCE divulgou, na Edição do Diário da Justiça da última quarta-feira (20/07), o resultado preliminar da prova objetiva para o cargo de analista judiciário – área judiciária, referente a concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva do poder judiciário estadual. Recursos pode ser interpostos no prazo de dois dias úteis após a publicação do resultado preliminar, exclusivamente pelo site da FCC. Confira aqui o resultado!

O certame oferece ao todo 51 chaces, sendo 16 vagas para analista judiciário na área de Ciências da Computação, 10 para oficial de justiça e 25 para analista judiciário na Área Judiciária, além de formação de cadastro reserva do TJCE, com lotação para capital, Fortaleza, e interior.

A prova objetiva foi realizada no dia 19 de junho. A convocação dos candidatos aprovados para a próxima fase erá efetuada por meio de edital específico a ser publicado oportunamente.

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca