CBM-GO: veja quais são os requisitos para ingressar nas vagas ofertadas

(foto: Reprodução/Instagram)









500 vagas para o cargo de soldado de 2ª Classe – combatente (450 vagas masculinas e 50 chances femininas);

40 oportunidades para o cargo de soldado de 2ª Classe – músico(36 vagas masculinas e 4 chances femininas);

60 vagas para o cargo de cadete (54 vagas masculinas e 6 chances femininas); e

12 oportunidades para o cargo de 2º tenente (10 vagas masculinas e 2 chances femininas).





Para igressar nos cargos de soldado combatente e cadete é necessário ser aprovado no concurso público, ter nacionalidade brasileira, estar quite com as obrigações eleitorais e militares (no caso dos candidatos do sexo masculino) e ter altura mínima de 1,65m para candidatos do sexo masculino e 1,60m para candidatos do sexo feminino. Se militar, deverá ainda:

sendo praça, estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

não figurar como indiciado em Inquérito Policial Militar ou Conselho de Disciplina;

não responder a processo criminal;

não responder a processo cível quando se tratar de ilícito infamante, lesivo à honra ou ao pudor militar;

não estar na condição de desertor;

não ter sido desligado de corporação militar por motivo disciplinar;

não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade, medida de segurança ou qualquer condenação incompatível com a função de Bombeiro Militar, mesmo que beneficiado por livramento condicional ou suspensão condicional da pena;

não ter sido dispensado de Corporação das Forças Armadas, por incapacidade física definitiva ou moral, ou por motivo considerável incompatível com as exigências para a função Bombeiro Militar, de acordo com a legislação em vigor.





Há ainda requisitos específicos para a função de soldado, sendo exigido idade mínima de 18 e máxima de 30 anos, possuir CNH habilitada no mínimo na categoria "B" e ter diploma de conclusão de bacharelado ou licenciatura em qualquer área de conhecimento. Já para os cargos de cadete, soldado músico e 2º tenente, os requisitos são similares, com diferença da idade máxima permitida, que é 32, 35 e 32 anos, respectivamente.





Os interessados poderão se inscrever a partir de 9 de agosto. O prazo será encerrado em dia 8 de setembro. Só serão admitidos cadastros realizados através do site da banca organizadora, o Instituto AOCP. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 110 (para os cargos soldado combatente e soldado músico) e R$ 130 (para cadete e 2º tenente).





O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM GO) lançou dois editais de concurso público! Um deles é voltado para oferta de 560 vagas para as carreiras de soldado e cadete (aluno oficial). Já o segundo oferece 52 oportunidades para soldado músico e 2º tenente , ambos em diversas especialidades. A remuneração chega a R$ 13.901,60. É válido ressaltar que as chances são dividas conforme gênero.