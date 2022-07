TCEMG abre processo seletivo para estágio remunerado na Escola de Contas

TCEMG abre processo seletivo para estágio remunerado para estudantes de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (foto: TCEMG/Divulgação)



As vagas são destinadas a estudantes matriculados em cursos de ensino superior de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Os interessados terão até o dia 7 de agosto para realizar as inscrições. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) abriu nesta segunda-feira (18/7) as inscrições para o processo seletivo de estágio remunerado na Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, em Belo Horizonte.As vagas são destinadas a estudantes matriculados em cursos de ensino superior de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Os interessados terão até o dia 7 de agosto para realizar as inscrições.

A carga horária do estágio será de 20 horas semanais, com jornada diária de quatro horas líquidas. O estagiário receberá uma bolsa mensal no valor de um salário mínimo (R$ 1.212,00), além de auxílio transporte no valor de R$ 60 e seguro contra acidentes pessoais, contratado pelo TCEMG.

Vale ressaltar que a realização do estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o estudante e o Tribunal de Contas do Estado.



O processo de credenciamento terá validade de um ano, contado a partir desta segunda-feira (18), data de publicação do edital, podendo ser prorrogado por mais um ano. Já a duração do estágio será de seis meses, com possibilidade para prorrogação, desde que o período total não exceda a dois anos.

Inscrição





Para se inscrever, é necessário que o candidato atenda os seguintes requisitos:

Estar regularmente matriculado e frequente em curso de ensino superior de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, ofertado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Estar cursando, no mínimo, o 5º período semestral ou o 3º ano letivo, em se tratando de curso com duração de cinco anos.

Ter cursado, no mínimo, 40% da carga horária total, em se tratando de curso com duração inferior ou superior a cinco anos.

Ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades de estágio, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares.

Se o aluno atende a todos os requisitos exigidos, basta acessar e preencher o formulário no site do TCEMG, além de anexar a declaração de matrícula, o histórico escolar da faculdade. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

A quantidade de vagas disponíveis será estabelecida, anualmente, considerando a disponibilidade orçamentária e financeira; dessa, 10% deverão ser destinadas a pessoas com deficiência.

A lista com os nomes dos estudantes credenciados será publicada no Diário Oficial de Contas (DOC) em até cino dias após o fim das inscrições. O candidato terá até três dias úteis, após a divulgação dos resultados, para recorrer. Para isso, o aluno deverá interpor o recurso no site da Central de Relacionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (CRTCE), selecionando o assunto: “Estágio – Recurso”. Lembrando que os recursos enviados por email ou qualquer outro meio de comunicação, não serão reconhecidos.

Os selecionados serão convocados pela Escola de Contas por meio do endereço eletrônico pessoal ou telefone informado. O credenciado deverá comparecer à Escola de Contas em até dois dias úteis após a convocação; aquele que não comparecer durante esse período, será considerado desistente e descredenciado.