Assaí Atacadista abre mais de 290 vagas para sua 1ª loja na capital mineira

Contratação é imediata (foto: Assaí/Divulgação)

Em preparação para a abertura de sua 1ª loja na capital mineira, o Assaí Atacadista está com mais de 290 vagas de emprego abertas para contratação imediata. As oportunidades são para compor o time da nova unidade que está sendo convertida a partir do antigo hipermercado localizado em frente ao BH Shopping, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A loja deverá ser inaugurada nos próximos meses. Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Entre elas, estão:

Chefe de Seção

Fiscal de Prevenção de Perdas

Repositor de mercadorias

Operador de Caixa

Fiscal de Caixa

Auxiliar de Manutenção

Operador de Empilhadeira

Auxiliar de Cozinha

Açougueiro

Auxiliar de Açougue

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site até 31 de agosto. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online.

A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.

Quando finalizada a obra, a nova loja oferecerá um local totalmente reformado e remodelado, sendo parte da geração mais moderna de unidades do Assaí que contam com pé direito alto, iluminação sustentável, climatização e ambientação renovadas para um momento de compras confortável e acolhedor. Além disso, a população pode esperar um amplo estacionamento e uma variedade de produtos.

