Prefeitura de Ouro Preto lança editais que juntos ofertam 508 vagas

Prefeituta de Ouro Preto (MG) lança quatro editais que juntos ofertam 508 vagas. As oportunidades são distribuídas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições ficarão abertas no período entre 12 de setembro até 10 de novembro e interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto IBGP

As seleções terá três etapas, sendo elas:

Prova objetiva de múltipla escolha (todos os cargos e de caráter eliminatório);

Prova Discursiva (Será uma redação e será submetidas somente para os cargos de nível médio e , técnico e superior) e

Aferição Cota Racial (somente para os candidatos autodeclarados negros e pardos).

Concurso para as Secretarias Municipais de Administração e Saúde

O edital nº1/2022 assegura a oferta de 162 vagas, para os cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Do quantitativo de oportunidades terá reserva para canditados com deficiência (PcD) e negros e pardos.

O valor da taxa de incrição será de R$ 70 para as funções de nível fundamental, R$ 90 para os cargos de nível médio e R$ 100 para as funções de níveis técnico e superior.

A primeira está prevista para os dias 14 de janeiro de 2023 e 15 de janeiro de 2023 e serão aplicados na cidade de Ouro Preto.

Concurso para quadro da Educação

Já o edital nº2/2022 oferta 172 vagas para o quadro da Secretaria Municipal de Educação. A escolaridade exigida é médio e superior. Dentre os cargos ofertados são: Professor de Educação Básica e Infantil, pedagogo entre outros.

O valor da taxa de incrição será de R$ 50 para nível médio e R$ 110 para nível superior. O pagamento deve ser efetuado até o dia 11 de novembro.

A aplicação da prova está prevista para 29 de janeiro de 2023 e também será aplicada em Ouro Preto.

Concurso para o quadro da Saúde

O segundo edital para a Secretaria Municipal de Saúde, oferta 12 vagas para os cargos de de agente comunitário de saúde (acs) e agente de combate às endemias (ace). Valor de taxa de inscrição é de R$ 90.

As provas serão aplicadas em Ouro Preto e está marcada para o dia 22 de janeiro.

A remuneração ofertada é no valor de

Concurso para a Guarda Municipal

O edital nº4/2022 oferta 162 vagas para o cargo público efetivo de guarda civil municipal do quadro geral de pessoal do município. As oportunidades serão dividas por gênero (feminino e masculino).

Além de ensino médio completo é exigido Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em qualquer categoria e altura mínima de 1,65 metros

para homens e 1,55 metros para mulheres.

Serão acrescidas as seguintes etapas:

Prova de capacidade física (taf) e avaliação de altura

Avaliação psicológica

Avaliação médica

Sindicância social

Curso de formação

Aprovados receberão um ganho mensal de R$ 2.519,25, além de um adicional de Periculosidade correspondente a 30% do vencimento base

do cargo.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes