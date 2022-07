PM-ES retifica três editais e período de inscrição é prorrogado

(foto: PM ES/Divulgação)

A Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES) retifica três editais que juntos ofertam 1.052 vagas e são distribuídas para os seguintes cargos: soldado combatente, auxiliar de saúde e músicos. O Termo de Retificação está disponível no site do Instituto AOCP , banca organizadora dos certames. O documento foi publicado na última quinta-feira (7/6).

Segundo os documentos o período de inscrições foram prorrogadas. O período para a realização das inscrições será encerrado às 23h59min do dia 14 de julho. Interessados podem se inscrever através do site da banca.

O 1 º Termo de retificação do edital de abertura nº 03/2022 que destina vagas para soldado múdsico (QPMP-M) foi alterado a distribuição das vagas o conteúdo programático, além de outros subitens do edital.

Consoante ao documento referente ao edital de abertura nº 02/2022 , no qual oferta vagas para soldado auxiliar de saúde foi modificado a distribuição das vagas para o cargo de Técnico em Saúde Bucal e outros subitens. Já sobre o concurso referente ao edital nº 01/2022 que oferece opoprtunidades soldado combatente a alteração ocorreu em diversos subiitens.

Leia os documentos na íntegra:

Os concursos serão compostos várias etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório, dentre elas a aplicação de provas objetivas, contituída por 80 questões de múltipla escolha e as discursivas, que consistem em uma redação. A aplicação dos exames estão para 21 de agosto nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra). Saiba mais detalhes sobre essas seleções!

Requisitos

Para concorrer a uma vaga de soldado em uma das três áreas é preciso ter nível médio completo; além de altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres; possuir CNH ou permissão categoria “B”, ter, no mínimo, 18 anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 anos no primeiro dia de inscrição no concurso.

Nas vagas destinadas a soldados auxiliares de saúde é exigido ainda curso técnico na área de saúde específica do cargo.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes