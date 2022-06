Mercado imobiliário: CMISecovi-MG recebe inscrições para capacitação online

Foco dos cursos é a venda e locação de imóveis (foto: Secovi/Divulgação )





A UniSecovi-MG, universidade Corporativa da CMI/Secovi-MG (Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais), está com inscrições abertas para capacitações on-line e ao vivo, que serão realizadas em julho, sempre das 19h às 22h. Os interessados podem se inscrever pelo site www.secovimg.com.br/unisecovi-inscricoes.php





De 5 a 7 de julho, a entidade oferece o curso "Planeje-se para fechar negócios", ministrado pelo jornalista Ricardo Gandra. O treinamento vai abordar a importância do preparo pessoal e profissional na área de vendas para que as negociações sejam mais eficientes. Nos dias 12 e 13 de julho, o advogado Alexandre Fadel vai ministrar o curso "O que preciso saber para começar a trabalhar com locação de imóveis".



O curso apresenta um panorama de conceitos e estratégias para os participantes iniciarem no ramo.





Nos dias 19 e 20 de julho, será a vez do curso "Desenvolvimento de profissionais de condomínio", ministrado pelo professor Benjamin Pereira.



A capacitação vai apresentar técnicas para controle de portaria e manutenção de condomínios residenciais, comerciais e mistos. Encerrando a programação do mês, a UniSecovi-MG promove o curso "Captação de imóveis", com o engenheiro Jamerson Leal.



As aulas, realizadas de 26 a 28 de julho, vão abordar novas técnicas, estratégias e argumentações sobre como obter sucesso na captação de imóveis.