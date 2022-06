Vagas em Pernambuco: SAD-PE lança edital com a oferta de 81 vagas

A secretária de administração, Marília Lins, juntamente com o secretário executivo de ressocialização, Edilazio FIlho, ambas as secretarias de Pernanbuco, lançam edital de concurso público para provimento de 81 vagas temporárias para os níveis médio, técnico e superior. O e dital de abertura foi publicado no Diário Oficial de Pernanbuco na última terça-feira (28/6).

As oportunidades são para os cargos de médico psiquiatra, assistente social, médico clínico, pedagogo, médico pediatra, médico ginecologista, psicólogo, assistente de ressocialização, assessor jurídico, técnico em suporte de informática, analista de sistemas, analista de monitoramento, engenheiro civil e arquiteto.

As inscrições podem serem realizadas pelo seguinte site no período de 5 de julho até o dia 24 do mesmo mês. Será cobrado uma taxa no valor de R$ 50 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 80 reais para nível superior.

Podem solicitar a insenção da taxa, no prazo do dia 4 de julho até o dia 6 de julho, os candidatos que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ser doador regular de sangue, medula osséa ou de livros ao “Banco do Livro” do estado, ser concluinte de ensino médio ou técnico em instituição pública de ensino há menos de três anos e ser pessoa com deficiência, conforme a Lei Estadual nº 14.538/2011.

A seleção será composta por etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, que consistirá em Avaliação Curricular. Ela valerá 100 pontos e obedecerá rigorosamente a Tabela de Pontuação, constante no referido edital.

Aprovados receberão uma remuneração que varia entre R$ 1.200,00 e R$ 7.514,74, e cumprirão uma carga horária que varia entre 30 e 40 horas semanais. A contratação terá duração de até 12 meses, renováveis por igual período, até o prazo máximo de 06 anos.

