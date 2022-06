Concurso SES-DF: IBFC divulga locais da prova deste domingo

SES DF/Reprodução (foto: SES DF/Reprodução) Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF) disponibilizou os locais de provas para os 34 mil inscritos no concurso público que visa o preenchimento de 381 vagas na pasta. Os exames serão aplicados no próximo domingo, 26 de junho.

Para saber onde fará a prova, o candidato deve acessa o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora da seleção, e acessar as informações, utilizando, para isso, o CPF.

O certame contempla os cargos de médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas. Os exames serão aplicados no turno vespertino. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h.

Para ingressar ao local da prova, será necessário apresentar: documento de identificação com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta e cartão de convocação.

O concurseiro só poderá levar seu Caderno de Questões após transcorrido o tempo de 3h45 de seu início da avaliação. Não será permitido o uso de aparelhos celulares/eletrônicos e nenhum dos objetos citados no item 10.14 do Edital.

Os exames serão compostas por 100 questões, distribuídos da seguinte forma:: Língua Portuguesa: 15 questões com peso 1

Legislação Geral: 10 questões com peso 1

Legislação Específica: 15 questões com peso 1

Plano Distrital de Política para Mulheres: 10 questões com peso 1

Conhecimentos sobre o Distrito Federal: 10 questões com peso 1

Conhecimentos Específicos: 40 questões com peso 2

Será aprovado quem conseguir 70 pontos (metade da prova).

O prazo para apresentação de recursos contra gabarito preliminar e questões da prova objetiva será entre os dias 27 de junho a 01 de julho.

Chances Do quantitativo de vagas, 230 visam a contratação de médicos de diversas especialidades, 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas. Haverá também formação de cadastro reserva.

Para a carreira de enfermeiro (a), são oferecidas 101 vagas, sendo 51 para ampla concorrência, 20 para negros, 20 para para deficientes e 10 para hiposuficientes. O cargo requer graduação em enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem. A remuneração inicial é de R$3.055, para carga de trabalho de 20 horas semanais.

Já para os cargos de médicos, são 230 vagas, sendo 150 para ampla concorrência, 26 para negros, 47 para deficientes e 7 para hiposuficientes. Os salários dos médicos variam conforme a carga horária. Para médico da família e comunidade, com carga horária de 40 horas, o salário é de R$ 12.654, para as demais especialidades, com carga horária semanal de 20 horas, o salário é de R$ 6.327. O resultado final será divulgado em 1º de setembro deste ano. Por conta de 2022 ser ano eleitoral, os selecionados serão contratados somente em 2023.

Para cirurgião dentista são 50 vagas, sendo 25 para ampla concorrência, dez para negros, dez para deficientes e cinco para hiposuficientes. Os ganhos são de R$4.250. Os candidatos nomeados poderão exercer suas atribuições entre as diversas unidades de saúde da rede.