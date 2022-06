Fhemig abre vagas com salários de até R$ 9 mil

Fhemig está com chamamentos emergenciais abertos para contratação de novos profissionais (foto: Jackson Romanelli/EM/D.A Press) A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu, nesta semana, chamamentos emergenciais para contratação de profissionais especializados em diversas áreas da saúde para atuar em unidades da capital e do interior. Os salários variam entre R$ 3,5 mil e R$ 9 mil, incluindo vantagens e benefícios, conforme o local e a função exercida.

Complexo de Especialidades

O Complexo de Especialidades, em Belo Horizonte, que inclui os hospitais Alberto Cavalcanti e Júlia Kubitschek, está com 37 vagas, com inscrições até este domingo (19). Os salários para os médicos especialistas podem chegar até R$ 9 mil e para os generalistas os vencimentos são de até R$ 3,3 mil.

Dessas 37 vagas, 28 são para o Hospital Alberto Cavalcanti: 15 vagas para médicos clínicos, com 24 horas semanais; oito para anestesiologistas, sendo quatro para atuar por 24 horas semanais, e quatro para 12 horas semanais; duas vagas para oncologistas, com carga horária de 12 horas semanais; uma vaga para médico generalista e uma para cirurgião geral, ambas com 12 horas semanais; e uma vaga para radiologista/diagnóstico por imagem, com carga horária semanal de 24 horas.

Já o Hospital Júlia Kubitschek está com nove vagas disponíveis: três para ginecologistas, sendo uma para 24 horas e duas para 12 horas semanais; três vagas para pediatras, sendo duas para 24 horas e uma para 12 horas semanais; outras três vagas para médicos especialistas em cardiologia, genética e psiquiatria, todas com carga horária de 24 horas semanais.

Para mais informações sobre essas vagas, basta acessar o edital do chamamento

Hospital Eduardo de Menezes

O Hospital Eduardo de Menezes (HEM), na capital mineira, está com inscrições abertas até domingo (19).

São dez vagas abertas para médicos especialistas nas áreas de emergência, infectologia, anestesiologia, terapia intensiva, clínica médica e cirurgia geral, todas com carga horária de 24 horas semanais; quatro vagas para generalistas, sendo duas com 24 horas e duas com 12 horas semanais; quatro para técnicos em farmácia, 40 horas semanais; duas vagas para farmacêuticos generalistas, com atuação em farmácia hospitalar, com carga horária semanal de 30 horas; duas para farmacêuticos bioquímicos, com 30 horas semanais; uma vaga para anestesiologista, com carga horária de 12 horas semanais; e uma para psiquiatra, 12 horas semanais.

Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência

O Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência, que integra os hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins, oferece vagas nas seguintes funções: quatro vagas para técnicos de patologia; e duas para técnicos em segurança do trabalho; duas vagas para farmacêuticos generalistas, com atuação em farmácia hospitalar; uma vaga para fonoaudiólogo; e uma para auxiliar administrativo; todas essas vagas com carga horária de 40 horas semanais.

Outras duas vagas - uma para farmacêutico bioquímico ou generalista (atuação em análises clínicas), ou biomédico e psicólogo organizacional e uma para farmacêutico especialista em farmácia hospitalar e fisioterapeuta respiratório – são para 30 horas semanais.

O complexo ainda possui vagas para médico generalista, com atuação em UTI/CTI; e médico especialista nas áreas de anestesiologia, cirurgia da mão, cirurgia geral, cirurgia plástica, clínica médica, clínica médica (Toxicologia), generalista (Terapia Intensiva), neurocirurgia, neurologia pediátrica e pediatria; todas com 24 horas semanais.

Além de uma vaga para médico especialista nas áreas de anestesiologia, clínica médica, clínica médica (atuação em Toxicologia), neurologia pediátrica (neurofisiologia), psiquiatria da infância, radiologia e diagnóstico por imagem (ultrassonografia e tomografia); com carga horária de 12 horas semanais.

Veja mais informações no edital da seleção

Complexo Hospitalar de Barbacena

As unidades que compõem o Complexo Hospitalar de Barbacena, na Região Central do Estado - Hospital Regional e o Centro Hospitalar Psiquiátrico - também estão com vagas disponíveis até este domingo (19).

São nove vagas para médicos especialistas nas áreas de nutróloga, cirurgia geral, anestesiologia, terapia intensiva e clínica médica, três para médicos generalistas; todas com carga horária de 24 horas semanais.

Outras três com 40 horas semanais, sendo duas para assistentes sociais e uma para psicólogo organizacional. Uma vaga para enfermeiro, com 30 horas semanais; e uma para anestesiologista, com 12 horas semanais.

Para mais informações, basta acessar o edital do processo seletivo

Hospital Regional João Penido

O Hospital Regional João Penido (HRJP), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, oferece vagas para médicos especialistas, para técnico em eletrônica e terapeuta ocupacional. As inscrições podem ser feitas até este domingo (19).

São três vagas para pediatras, sendo duas com 24 horas semanais e uma para atuação em UTI Pediátrica, também com carga horária de 24 horas semanais; uma para anestesiologista e uma vaga para infectologista, ambas com carga horária de 24 horas semanais; uma vaga para técnico em eletrônica, com 40 horas semanais; e uma vaga para terapeuta ocupacional, com carga horária de 30 horas semanais.

Veja as informações completas no regulamento do Processo Seletivo

Maternidade Odete Valadares

A Maternidade Odete Valadares (MOV), em Belo Horizonte, está contratando médicos especialistas em diversas áreas. São 12 vagas para anestesiologistas, pediatras ou ginecologistas, com carga horária semanal de 24 horas; uma vaga para anestesiologista, com 12 horas semanais e, outra para especialista com atuação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com carga horária de 24 horas semanais.

Interessados tem até a próxima terça-feira (21) para realizar as inscrições. Saiba mais acessando o regulamento da seleção

Hospital Cristiano Machado

O Hospital Cristiano Machado (HCM), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, também está com vagas para médicos especialistas, nas áreas de clínica médica, geriatria, psiquiatria, ginecologia, endocrinologia, reumatologia, nefrologia, neurologia, dermatologia, infectologia, pneumologia, médico da família, médico de emergência, terapia intensiva, cardiologia ou cirurgia geral.

Todas as vagas são com carga horária de 24 horas semanais. Outra vaga, para especialista em anestesiologia, cirurgia geral ou clínica médica, é oferecida para atuação no bloco cirúrgico, com 24 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até terça-feira (21). Para tirar suas dúvidas, basta acessar o edital do processo seletivo

Hospital Regional Antônio Dias

O Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, possui 18 vagas para médicos especialistas nas áreas de anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, neurocirurgia, pediatria ou ortopedia, com carga horária de 24 horas semanais.

O HRAD também oferece uma vaga para enfermeiro, com 30 horas semanais, e outra para técnico em informática, com 40 horas semanais.

As inscrições para essas vagas podem ser feitas até a próxima terça-feira (21). Mais informações, acesse o regulamento do chamamento