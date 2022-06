IBGE abre vagas para recenseadores em Minas (foto: Agência Brasil/Reprodução )



O Instituto Brasilero de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 4.633 vagas para recenseadores em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, são 824 vagas destinadas à função. Na Grande BH, seis vagas estão disponíveis em Betim e 147 em Contagem. A previsão de duração do contrato é de até três meses.





O processo seletivo simplificado complementar (PSS) deve contratar, de forma temporária, 48.535 recenseadores do Censo 2022 . Os interessados podem realizar os cadastros até a próxima quarta-feira (15/6), no site do Instituto , por meio de formulário virtual. As vagas exigem formação em nível fundamental completo e estão distribuídas em todas as unidades da Federação.

Remuneração



O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta do Censo. O trabalho não requer uma jornada diária fixa, entretanto, recomenda-se uma jornada mínima de 25 horas semanais.





O valor da remuneração depende da sua produção, que varia conforme o tempo diário e semanal dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade encontrado na abordagem aos domicílios. O valor varia, ainda, de acordo com a cidade e região da pesquisa.









Em Belo Horizonte, a remuneração semanal estimada de 40 horas de trabalho é de R$ 609,96. Ou seja, R$ 2.439,84 por mês. Para 25 horas de jornada, o valor mensal é de R$ 1504, 88. É possível simular as condições no site do IBGE

Além do salário temporário, o Instituto oferecerá um valor de ajuda de locomoção para custear as despesas com deslocamento do recenseador para realização do seu trabalho.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais