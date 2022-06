PGE-PA abre concurso para procuradores com salários de R$ 10 mil

“Estamos muito ansiosos para que este concurso seja realizado porque sabemos que o Estado do Pará precisa de nossos procuradores para que o serviço jurídico continue sendo prestado de maneira ágil e eficaz. Este concurso é muito esperado, porque, há cerca de sete anos, a Procuradoria não abria suas portas para novos procuradores, então, significa que o Governo estadual segue com o seu trabalho de valorização dos servidores e dos serviços públicos”, afirma Ricardo Sefer.

Serão aceitas as inscrições realizadas no período de 13 de junho a 1º de julho através do site da banca organizadora do certame . O valor da taxa é de R$ 270 e o pagamento deve ser efetuado até 27 de julho. As etapas do concurso serão de responsabilidade da PGE/PA e a elaboração da prova contará com o apoio logístico do Cebraspe.