Defesa abre processo seletivo para filial da IMBEL, no Rio de Janeiro

Bruno Peres/CB/D.A Press - 21/2/13 (foto: Bruno Peres/CB/D.A Press - 21/2/13) Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério da Defesa abriu um processo seletivo para para contratação por prazo determinado para a sua filial fábrica de material de comunicações e eletrônica - FMCE, localizada no bairro do Caju, na cidade do Rio de Janeiro - RJ.

O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (3/6). Ao todo, são duas vagas: uma para engenheiro de produção, de nível superior, Pós-Graduação em Sistema de Gestão da Qualidade/ISO 9001. Para este cargo, a remuneração inicial é de R $10.431,83.

A outra vaga é para a função de técnico administrativo especializado/meio ambiente, com requisitos mínimos exigidos de nível médio completo e curso técnico na área da função. Neste caso, o salário-base é de R $2.120,86.

Para as duas vagas a carga horária é de 44 horas semanais. A contratação será pelo regime de leis trabalhistas, CLT, pelo prazo determinado de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período por uma única vez.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever gratuitamente e somente por meio de envio de currículo, no período de 03 a 08 de junho de 2022, ao endereço de e-mail curriculos.fmce@imbel.gov.br. No campo de "Assunto" do e-mail, deve-se escrever a vaga pretendida. Os currículos enviados fora do prazo não serão considerados.

O processo seletivo ocorrerá em duas etapas::

a) Análise de currículo; e

b) Entrevista.

Os candidatos aprovados nas duas etapas da seleção e no exame médico admissional e que satisfizerem os requisitos serão encaminhados para contratação conforme a quantidade e vagas disponíveis.