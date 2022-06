SEE-PE lança concurso para professor da educação básica com salário de até R$ 3,9 mil; veja as vagas

(foto: Freepik/ Divulgação)

Governo de Pernambuco lançou edital de concurso para professor da educação básica, na edição desta quarta-feira (1) do Diário Oficial do Estado . O certame oferece 2.907 vagas em diversas áreas de formação, de acordo com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE), com remuneração de R$ 3.900 para jornada de 200 horas e R$ 2.925 para 150 horas. As inscrições devem ser feitas de 23 de junho a 18 de julho, por meio do site www.cebraspe.org.br, e irão custar R$ 130. As provas serão aplicadas no dia 21 de agosto, de forma descentralizada, em cidades atendidas pelas as 16 Gerências Regionais de Educação (GRE).

O concurso está dividido em três certames: Professor da Educação Básica; Analista em Gestão Educacional e Assistente Administrativo Educacional; e Professor do Conservatório de Música, da Educação Profissional e Especial, sendo esses dois últimos publicados nas próximas semanas, totalizando 3.714 vagas.

“O concurso foi organizado para atender a necessidade da Secretaria de Educação, tanto em relação às disciplinas, já que serão ofertadas vagas para todas áreas, quanto para todo o território do Estado. Para isto, o Edital organizou as vagas considerando as disciplinas/localidade distribuídas em 13 polos que contemplam 16 Gerências Regionais da Educação”, explicou o secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, Marcelo Barros.



Distribuição das vagas por disciplina

Português - 601

Matemática - 502

Biologia - 334

História - 285

Geografia - 221

Educação física - 218

Química - 199

Física - 192

Inglês - 134

Filosofia - 76

Artes - 63

Espanhol - 43

Sociologia - 39