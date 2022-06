Marinha Mercante abre mais de 200 vagas para oficiais

Marinha Mercante/Divulgação (foto: Marinha Mercante/Divulgação)

O período de inscrições inicia nesta quarta-feira, 1º de junho e vai até o dia 15 de junho de 2022. Os cadastros podem ser feitos no site da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM). O valor da taxa de inscrição é de R$ 65.

O processo seletivo busca selecionar candidatos para o preenchimento de 263 vagas, sendo 144 vagas para o CIAGA e 119 vagas para o CIABA. Para participar, é preciso ter ser brasileiro nato, com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos, não ter filhos ou dependentes, não ser casado ou constituído união estável, ter concluído o ensino médio; ter a altura mínima de 1,54m e a máxima de 2,00m, dentre outros requisitos. Confira o edital!

Os Cursos serão ministrados em regime de internato, iniciando no dia 30 de janeiro de 2023, no CIAGA, situado no Rio de Janeiro-RJ; e no CIABA, situado em Belém-PA

Os cursos são gratuitos, sendo oferecidas as seguintes facilidades ao aluno: remuneração mensal durante o período em que estiver matriculado no NFORM, cujo valor está previsto em legislação, devido à condição de militar da ativa da MB;

alimentação e alojamento durante o período acadêmico e o estágio de instrução;

assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa durante o período acadêmico e o estágio de instrução;

e andaina de uniformes.

Ao terminar o curso com sucesso, o que ocorre somente após a aprovação no estágio embarcado, o Praticante de Oficial será declarado 2º Oficial de Máquinas ou de Náutica de Marinha Mercante e receberá seu respectivo Certificado de Competência, com validade internacional.

O formando também vai ser diplomado como Bacharel em Ciências Náuticas, tendo em vista que os Cursos são reconhecidos como de graduação (nível superior). Por fim, será nomeado Segundo-Tenente da Reserva de 2ª Classe da Marinha (2ºTen-RM2).

Etapas O Processo Seletivo é constituído das seguintes etapas: 1ª etapa - exame de conhecimentos (eliminatória e classificatória); 2ª etapa - seleção psicofísica (eliminatória);

3ª etapa - teste de suficiência física (eliminatória); e

4ª etapa - período de adaptação e verificação de documentos (eliminatória).

As 1ª, 2ª e 3ª etapas serão realizadas nas cidades Belo Horizonte, Brasília, Corumbá, Cuiabá, Florianópolis, Rio de Janeiro, Paranaguá, Porto Alegre, São Paulo e Vitória. A 4ª etapa será realizada no CIAGA ou no CIABA.