CMI/Secovi-MG abre inscrições para capacitações on-line

As aulas vão ocorrer ao longo do mês de junho (foto: Tumisu/Pixabay)





LEIA MAIS 11:03 - 07/04/2022 Programa Fiemg Competitiva promove capacitação para o setor da moda

10:40 - 02/03/2022 Danone oferece programa de capacitação gratuito

11:55 - 26/02/2022 Sinduscon-MG oferece capacitação on-line em diversas áreas



Já nos dias 7 a 9 de junho, das 19h às 22h, será dado o curso "Planeje-se para fechar negócios". As aulas, ministradas pelo jornalista Ricardo Granda, abordam estratégias para gestão e planejamento de vendas. De 1º a 3 de junho, das 19h às 22h, será promovido o curso "Vendas com análise comportamental", ministrado pelo administrador de empresas Igor Guedes. O treinamento vai apresentar ferramentas de programação neurolinguística para aumentar o poder de persuasão e influência dos profissionais do mercado.Já nos dias 7 a 9 de junho, das 19h às 22h, será dado o curso "Planeje-se para fechar negócios". As aulas, ministradas pelo jornalista Ricardo Granda, abordam estratégias para gestão e planejamento de vendas.





Nos dias 13 e 14 de junho, das 19h às 22h, será a vez do curso "Prospecção de novos clientes para locação de imóveis", ministrado pelo instrutor Gilberto Britto, que pretende capacitar os profissionais para atender a um público cada vez mais exigente e competitivo.



Entre os dias 20 e 24 de junho, das 19h às 22h, o advogado Fernando Junior vai conduzir o curso "Administração dos contratos de locação de imóveis", que apresenta métodos e procedimentos para uma administração eficiente do mercado de locação.





Encerrando a programação do mês, a UniSecovi-MG promove o curso "Compliance imobiliário", com a advogada e consultora de compliance Mariana Cardoso. As aulas, de 28 a 30 de junho, das 19h às 22h, vão apresentar um panorama para estruturação de um programa de compliance na empresa, passando pelas exigências legais e vantagens competitivas.









A UniSecovi-MG, universidade corporativa da Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais (CMI/Secovi-MG), está com inscrições abertas para capacitações on-line e ao vivo, que serão em junho.