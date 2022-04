Programa Fiemg Competitiva promove capacitação para o setor da moda

Metodologia de desenvolvimento de coleção para empresas do setor de joias e bijuterias (foto: Reprodução FIEMG/Divulgação)



Nesse contexto, o Programa FIEMG Competitiva vem desenvolvendo uma série de ações para apoiar as empresas do setor com a intenção de prepará-las para o mercado e, claro, para participarem do 27º Minas Trend , que acontece de 19 a 21 de abril, no Expominas , em Belo Horizonte.O objetivo é que as marcas estreantes estejam habilitadas a receber compradores de todo o país e do exterior, no maior salão de negócios do setor na América Latina.





O FIEMG Competitiva tem como missão primordial o fomento e o desenvolvimento dos pequenos negócios do segmento, a partir do financiamento de investimento com estande e da preparação das lideranças empresariais.



Nos últimos 12 meses, o programa fez projetos em parceria com os vários sindicatos de moda do estado, visando preparar as empresas para os desafios que enfrentam diariamente.



Um dos temas mais abordados foi mercado, sobre o qual foram realizadas consultorias e capacitações voltadas para canais de venda, marketing digital e gestão comercial.



Os temas Melhoria de Processo Produtivo e Desenvolvimento de Coleções também foram tratados, pois são necessidades constantes das empresas de moda na busca por redução de custos, maior eficiência e produtividade, além de estarem conectados às mais recentes metodologias de criação de produtos.





O gerente de projetos para a indústria da Fiemg, Thadeu Neves, comenta as perspectivas do FIEMG Competitiva para esta e as próximas edições do Minas Trend."Já estamos preparando uma série de capacitações com temas exclusivos para os setores da moda, a fim de nos aprofundarmos na preparação dessas empresas para a participação no salão de negócios. Vamos abordar também a internacionalização, pois no mundo globalizado em que vivemos, com a possibilidade de colocar o seu produto em vários marketing places, as empresas precisam estar preparadas para atender a todas as questões burocráticas e culturais que são exigidas. E estamos estudando como atrair novas empresas dos variados e ricos polos de produção de moda do interior de Minas para dentro do Minas Trend, para mostrar a diversidade e a riqueza da nossa produção, já tão reconhecida por sua originalidade e qualidade", salienta.





Serviço:

Minas Trend Primavera/Verão 2023 – 27ª Edição

Salão de Negócios

Exclusivo para lojistas e compradores:

Datas: de 19 a 21 de abril de 2022

Horário: das 10h às 20h

Local: Expominas - Av. Amazonas, 6.200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG, 30510-000.