Sinduscon-MG oferece capacitação on-line em diversas áreas

A capacitação "Padronização de processos" será nos dias 9 a 11 de março, das 19h às 22h. O treinamento, conduzido pelo engenheiro especialista em engenharia de produção e em comércio exterior Geraldo Barbosa, pretende desenvolver a habilidade dos participantes em planejamento de soluções a partir do PDCA (Plan-Do-Check-Act, em inglês), método interativo de gestão em quatro passos, utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos. Entre os dias 14 e 17 de março, das 18h às 22h, será a vez da terceira turma do curso "Formação de analista de departamento pessoal", conduzido pelo advogado Rodrigo Dolabela.

Na mesma semana, entre os dias 16 e 17 de março, das 13h às 17h, o curso "eSocial voltado para Saúde e Segurança do Trabalho (SST)" será conduzido pelo advogado Rodrigo Dolabela. As aulas trazem uma visão ampla da necessidade de as empresas implantarem programas de saúde e segurança do trabalho.



Entre os dias 21 e 23 de março, das 19h às 22h, o sindicato promove mais uma edição do curso "Planejamento de obras". Também ministrado pelo engenheiro Geraldo Barbosa, o treinamento expõe uma revisão dos aspectos relevantes do planejamento de obras, levando em conta as recomendações do guia de práticas em gestão de projetos PMBOK.





No dia 22 de março, das 9h às 12h, o Centro de Treinamento do Sinduscon-MG oferece o curso "Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para agentes de tratamento de Pequeno Porte", com a advogada Mariana Fogli.



A quarta turma do curso "A Lei do Inquilinato e a administração de locações de imóveis" encerra a programação de março, apresentando um panorama dos principais conceitos jurídicos e práticas legais, que envolvem os contratos de locação de imóveis. O treinamento, conduzido pelo advogado especialista no mercado imobiliário Fernando de Magalhães Júnior, será nos dias 24 e 25 de março, das 8h30 às 12h30.