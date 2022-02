Concurso PC SP 2022: divulgado edital com 250 vagas de delegado

(foto: Governo de SP/Reprodução) Polícia Civil do Estado de São Paulo divulgou o edital do concurso PC SP 2022. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (25/02). São oferecidas 250 vagas para a carreira de delegado, que exige o nível superior em Direito e habilitação na categoria B.

Do total de oportunidades, 5% são reservadas às pessoas com deficiência, ou seja, 13 vagas. Além da graduação, o candidato deverá comprovar, no mínimo, dois anos de atividade jurídica ou dois anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil. A remuneração inicial é de R$10.382.48 mensais. Os servidores aprovados serão contratados sob o regime de contratação estatutário, com estabilidade.

Além do cargo de delegado, o concurso PC SP tem editais publicados com 2.500 vagas para investigador e escrivão. Veja os detalhes e como se inscrever. Inscrições O concurso PC SP para o cargo de delegado terá inscrições abertas a partir das 10h de 21 de março. O período segue até as 23h59 minutos de 28 de abril de 2022. Os cadastros serão recebidos pelo site da Fundação Vunesp e, depois do preenchimento do formulário com os dados pessoais, será preciso gerar o boleto e fazer o pagamento da taxa de R$105,50.

Os candidatos doadores de sangue poderão pedir isenção do valor da taxa.

Também há a possibilidade de redução de 50% do valor, para candidatos que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos: sejam estudantes regularmente matriculados em curso pré-vestibular, superior, nível de graduação ou pós- -graduação; e tenham remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos ou estejam desempregados. O período para a solicitação da isenção total ou parcial será apenas de 21 a 22 de março, também no site da Vunesp.

Provas Os candidatos ao cargo de delegado da Polícia Civil de São Paulo serão selecionados mediante cinco etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social, de caráter eliminatório; prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; prova de títulos, de caráter classificatório.

A primeira fase, a prova objetiva, está marcada para o dia 12 de junho, com duração de quatro horas.

A avaliação será composta por 100 questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada.

No mesmo dia da prova objetiva, no período da tarde, será aplicada a prova escrita constituída por uma dissertação e quatro questões discursivas.

Já a prova oral, gravada em áudio e vídeo, consistirá na arguição do candidato, em sessão pública, sobre conhecimento das seguintes disciplinas: Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Especial, Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito Administrativo.