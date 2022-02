Marinha: sai resultado do concurso de admissão ao curso de formação de fuzileiros navais

(foto: Formatura Fuzileiros/Divulgação)

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais torna pública a relação dos candidatos aprovados e classificados, dentro do número de vagas, para a matrícula no Curso de formação de Fuzileiros navais (C-FSD-FN T I e II/2022). O resultado foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (250/02).





Confira o resultado aqui, através do número de matrícula.





Ao todo, a seleção oferece 960 vagas . Desse total, 480 são para a turma I de 2023 e 480 para a turma II de 2023.





Do número total de oportunidades, 20% será reservado a candidatos autodeclarados negros. O edital ressalta, também, que 720 vagas serão para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões sul e sudeste.





As outras 240 vagas serão para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões centro-oeste, norte e nordeste.





Os candidatos aprovados no concurso serão incorporados como praça especial, na condição de aprendiz-fuzileiro naval. Durante o curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o estudante receberá bolsa-auxílio constituída de soldo, adicional militar e adicional de compensação por disponibilidade militar. Os profissionais que concluírem o curso com sucesso receberão o título de fuzileiro naval, com remuneração de R$ 1.926.