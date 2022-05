Alesp lança edital de novo concurso para cargo de procurador

(foto: Alesp/ Divulgação) O secretário geral de administração da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) , Júlio Ramos, tornou público, neste domingo (29/5), o edital de abertura do concurso para provimento de quatro vagas para o quadro de efetivos do cargo de procurador da Assembleia Legislativa. Este certame será regulamentado pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Fundação Vunesp).





O período de inscrições estará aberto a partir das 10h da próxima quarta-feira (1º/6) e será encerrado no dia 22 de junho. As inscrições devem ser feitas de forma exclusiva pelo site da banca . Para se inscrever, o interessado deve possuir diploma de conclusão de curso de ensino superior em Direito, inscrição há no mínimo dois anos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ou uma experiência mínima de dois anos de atividade jurídica, após o bacharelado. Valor da taxa de inscrição é de R$ 79,80.





A seleção será composta por provas objetiva e discursiva e avaliação de títulos. A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha com 5 alternativas, sendo apenas uma alternativa correta, de conhecimentos gerais e específicos. Já as provas discursivas terão de 2 questões e de 1 parecer relacionados ao conteúdo programático.





Ambas terão duração de quatro horas, previstas para o dia 14 de agosto, com caráter eliminatório e classificatório. Por fim, a avaliação de títulos é de caráter classificatório, somente. Será avaliado a documentação do candidato que foi selecionado na etapa na prova dissertativa.





O valor do vencimento mensal é de R$ 18.444,72, podendo ser acrescido da gratificação de representação, no valor de R$ 3.222,62, a juízo da Administração. Aprovados terão que cumprir carga horária nos termos do artigo 47, da Resolução Alesp nº 776, de 14 de outubro de 1996.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes