PGE RJ divulga resultado final da prova objetiva para técnicos e analistas

A banca vai disponibilizar as justificativas de alteração/anulação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas a partir do dia 27 de maio, provavelmente, pela página oficial do concurso..

Além disso, o Cebraspe também publicou a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se auto declararam com deficiência. A fase está marcada para o dia 26 de maio. O banca convocou os candidatos ainda para o procedimento de heteroidentificação para o verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, índios ou hipossuficientes. Essa fase está agendada para o dia 29 de maio. Os candidatos do concurso PGE RJ realizaram os exames objetivos no dia 1º de maio. O exame contemplou 120 questões, no estilo certo ou errado, sendo 50 de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos. Veja o que foi cobrado nas provas, de acordo com o cargo: Técnico processual da PGE RJ Conhecimentos Gerais - 50 questões

Língua Portuguesa

Informática

Gestão Pública

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Conhecimentos Específicos - 70 questões

Noções de Administração

Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO)

Noções de Arquivologia

Noções de Recursos Materiais

Noções de Direito Processual Civil Analista processual da PGE RJ Conhecimentos Gerais - 50 questões

Língua Portuguesa

Informática

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Conhecimentos Específicos - 70 questões

Direito Constitucional

Direito Civil e Empresarial

Direito Processual Civil

Direito Administrativo

Direito Tributário e Financeiro

Direito do Trabalho e Previdenciário Analista contábil da PGE RJ Conhecimentos Gerais - 50 questões

Língua Portuguesa

Informática

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Conhecimentos Específicos - 70 questões

Contabilidade Geral

Contabilidade Pública

Contabilidade Tributária

Matemática Financeira

Auditoria Governamental

Perícia Contábil

Administração Financeira e Orçamentária (AFO) Analista de sistemas e métodos da PGE RJ Conhecimentos Gerais - 50 questões

Língua Portuguesa

Informática

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Conhecimentos Específicos - 70 questões

Análise de Sistemas

Desenvolvimento de Sistemas

Bancos de Dados

Inteligência de Negócios (Business Intelligence)

Segurança da Informação

Suporte e Infraestrutura

Administração de Redes

Gestão e Governança de Tecnologia da Informação

Fiscalização de Contratos de Tecnologia da Informação

Vagas para os níveis médio e superior O novo concurso público vai oferecer 12 vagas imediatas mais cadastro de reserva, distribuídas da seguinte forma: 2 vagas para técnico processual (antigo técnico assistente de procuradoria);

6 vagas para analista processual (antigo técnico superior de procuradoria);

2 vagas para analista contábil;

2 vagas para analista de sistemas e métodos. Para técnico processual o requisito é ter o nível médio completo. Já o posto de analista processual exige o nível superior em direito. A carreira de analista contábil requer graduação em contabilidade com registro no conselho de classe. Já para analista de sistemas a exigência é o nível superior na área de computação e informática, com as seguintes ou equivalentes denominações: bacharelado em ciência da computação; engenharia de computação ou ainda bacharelado em sistemas de informação; licenciatura em computação; tecnologia em processamento de dados; bacharelado em informática; engenharia de Informação; engenharia de processamento de dados; engenharia de software.

Se admitidos, os profissionais terão ganhos iniciais que alternam entre R$ 5.150,00 e R$ 6.990,00, a depender do cargo. Além da remuneração, existem benefícios de R$ 1.290 de auxílios-alimentação e refeição.

De acordo com o Cebraspe, a seleção atraiu 11.262 inscritos, dos quais mais de 6 mil foram apenas para técnico processual, cargo que exige o ensino médio completo. Os demais candidatos foram para analista, com requisito de nível superior. Confira o número de inscritos por cargo e área na tabela abaixo: Cargo Nº de inscritos Nº de vagas Técnico Processual 6.900 2 Analista Processual 3.723 6 Analista Contábil 397 2 Analista de Sistemas e Métodos 242 2 TOTAL 11.262 12

Durante o período de validade, poderão ser chamados os aprovados no cadastro reserva.

Espera-se um número de contratos superior aos aprovados para vaga imediata. Isso devido aos 730 aprovados que poderão formar o cadastro reserva. As 730 vagas para cadastro reserva estão divididas em: Técnico processual: 242 aprovados, sendo 158 para ampla concorrência, 48 para negros/índios, 24 para hipossuficientes e 12 para pessoas com deficiência;

Analista processual: 456 aprovados, sendo 296 para ampla concorrência, 91 para negros/índios, 46 para hipossuficientes e 23 para pessoas com deficiência;

Analista de sistemas e métodos: 26 aprovados, sendo 17 para ampla concorrência, cinco para negros/índios, três para hipossuficientes e uma para pessoa com deficiência;

Analista contábil: 30 aprovados, sendo 19 para ampla concorrência, seis para negros/índios, três para hipossuficientes e dois pessoas com deficiência.