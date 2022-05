Exército publica editais de concursos com 165 oportunidades

ESFCEx/Divulgação (foto: ESFCEx/Divulgação)

Desde janeiro de 2022, a Escola de Saúde do Exército (EsSEx) e a Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) foram unificadas, sendo criada a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx), com sede na capital baiana. Ambas publicaram os editais, no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (11/5), com a oferta de 165 vagas em todo o país, distribuídos da seguinte forma:

Serviço de Saúde (120 vagas);

Quadro Complementar de Oficiais do Exército (40 vagas);

Serviço de Assistência Religiosa (05 vaga).

A Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército traz as 120 vagas voltadas para a área da Saúde. Dessas, as chances são voltadas para médicos (107) de diversas áreas, além de farmacêuticos (oito) e dentistas (cinco). Confira a distribuição:

Cursos de Formação de Oficiais Médicos:

Anestesiologia: 3 vagas

Cancerologia/Oncologia: 5 vagas

Cardiologia: 8 vagas

Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica): 2 vagas

Cirurgia de Cabeça e Pescoço: 1 vaga

Cirurgia de Mão: 1 vaga

Cirurgia Geral: 2 vagas

Cirurgia Pediátrica: 1 vaga

Cirurgia Torácica: 1 vaga

Cirurgia Vascular: 2 vagas

Clínica Médica: 5 vagas

Endocrinologia e Metabologia: 3 vagas

Endoscopia Digestiva: 3 vagas

Gastroenterologia: 2 vagas

Geriatria: 3 vagas

Ginecologia e Obstetrícia: 3 vagas

Hematologia e Hemoterapia: 3 vagas

Infectologia: 3 vagas

Mastologia: 2 vagas

Medicina Intensiva: 3 vagas

Nefrologia: 3 vagas

Neurologia: 3 vagas

Oftalmologia: 2 vagas

Ortopedia e Traumatologia: 3 vagas

Ortopedia e Traumatologia (cirurgia de joelho): 1 vaga

Ortopedia e Traumatologia(cirurgia de ombro): 1 vaga

Otorrinolaringologi: 2 vagas

Patologia: 1 vaga

Pediatria: 2 vagas

Pneumologia: 2 vagas

Proctologia: 2vagas

Psiquiatria: 4 vagas

Radiologia: 2 vagas

Reumatologia: 1 vaga

Sem Especialidade: 19 vagas

Urologia: 1 vaga

Cursos de Formação de Oficiais Farmacêuticos:

Farmácia: 8 vagas

Cursos de Formação de Oficiais Dentistas:

Cirurgia e Traumatologia Buco – Máxilo- Facial: 1 vaga

Dentística Restauradora: 1 vaga

Endodontia: 3 vagas

Já no concurso EsFCEx, são 45 vagas, sendo 40 para o quadro complementar de oficiais do Exército, em diversas áreas. São elas:

Administração (quatro vagas);

Ciências Contábeis (duas);

Direito (duas);

Enfermagem (seis);

Estatística (uma);

Informática (três);

Magistério Espanhol (uma);

Magistério Física (duas);

Magistério Geografia (três);

Magistério História (três);

Magistério Inglês (três);

Magistério Matemática (duas);

Magistério Português (três);

Magistério Química (três);

Psicologia (uma); e

Veterinária (uma).

Também há cinco vagas para capelão, sendo elas:

pastor católico romano (quatro);

pastor evangélico (uma).

Exigências

Para se candidatar, é necessário curso superior completo na área de interesse. Para os candidatos do EsFCEx, das áreas de Medicina sem especialidade, Odontologia e Farmácia, será preciso ter, no máximo, 32 anos de idade (completados até 31 de dezembro do ano da matrícula).

Para os cargos de Medicina com especialidade, é preciso ter, no máximo, 34 anos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula. Os concursos também contam com altura mínima e máxima, sendo preciso ter, pelo menos:

1,60m (sexo masculino); ou

1,55m (sexo feminino).

Inscrições

Os interessados em uma das vagas poderão se inscrever das 10h do dia 14 de junho e até as 15h do dia 5 de agosto, pela internet. Para se candidatar, é preciso acessar o site da própria EsFCEx e preencher o formulário de inscrição. A confirmação da inscrição será após o pagamento da taxa, no valor de R$150.