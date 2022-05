Concurso TJDFT: banca divulga alocação dos candidatos por cidade

TJDFT/Divulgação (foto: TJDFT/Divulgação)

As provas objetivas e discursivas do concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), previstas para 29 de maio, serão aplicadas também em Goiânia e Valparaíso de Goiás — além do Distrito Federal, como já tinha sido comunicado pela banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas (FGV).



De acordo com a FGV, os locais foram ampliados devido ao número de inscritos. Segundo a lista divulgada em março, foram registrados quase 140 mil inscrições (75 mil inscritos para técnico judiciário e 57 mil inscrições são para as especialidades de analista judiciário, de nível superior).



O concurso TJDFT oferta 112 vagas imediatas (24 para aos cargos de nível médio e médio/técnico e 88 para nível superior). Em relação ao salários, ele varia entre R$ 7.591,36 de R$ 12.455,30, respectivamente. O edital de abertura já adiantava a possibilidade dos locais serem estendidos.“Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na unidade federativa elencada no subitem 2.3, a FGV se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses candidatos”. As provas objetivas do concurso TJDFT vão acontecer no Distrito Federal e nas cidades de Goiânia/GO e Valparaíso de Goiás/GO. O concurso também contará com provas discursivas.

Provas em maio O concurso do TJDFT será composto por provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação dos exames está prevista para o dia 29 de maio, no Distrito Federal. Na prova objetiva, serão cobradas 60 questões de múltipla escolha, que vai contemplar conteúdos de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, distribuídos da seguinte forma: Conhecimentos Gerais - 20 questões: Língua Portuguesa: 10 questões;

Ética no Serviço Público, Regimento Interno, Lei de Organização Judiciária, Provimento Geral da Corregedoria e Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico: 10 questões. Conhecimentos Específicos: 40 questões. Noções de Administração de Recursos Humanos e Gestão Pública

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Noções de Direito Processual Penal

Noções de Direito Civil

Noções de Direito Processual Civil Na prova discursiva, os inscritos aos cargos de técnico realizarão uma redação dissertativa, cujo tema será conhecido somente no dia do exame. Já os analistas terão que responder a duas questões discursivas relacionadas aos Conhecimentos Específicos do respectivo cargo.

Atuação em outros tribunais Os aprovados no concurso TJDFT poderão ser convocados para atuar em outros órgãos do Poder Judiciário da União, além do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desde que obedecida a ordem de classificação e a conveniência administrativa.

Caso o candidato seja convocado para outro tribunal e não tiver interesse, permanecerá na lista do TJDFT.