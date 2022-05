Vagas no MA: Concurso do CORE-MA tem edital publicado

(foto: Banco de imagens da USP)

O diretor presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Maranhão (CORE-MA) tornou público o edital para a seleção de advogado, auxiliar administrativo e fiscal. O documento assegura a disposição de 17 vagas, majoritariamente para formação de cadastro reserva. O período para se inscrever já foi inicializado e o prazo vai até o dia 12 de junho, as inscrições podem ser realizadas no site do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest) , banca que organizará o certame.

O concurso público é composto por uma prova objetiva que é de caráter eliminatório e classificatório e composta por quastões de conhecimentos básicos (P1) e específicos (P2). A data da aplicação está prevista para o dia 10 de julho em São Luís do Maranhão. Serão classificados os canditados que tiverem notas superior a 10 pontos e 20 pontos, na P1 e P2 respectivamente.

"Os candidatos aprovados e contratados realizarão procedimentos pré-admissionais e exames médicos complementares, de caráter unicamente eliminatório, em conformidade com a legislação vigente e de responsabilidade do CORE-MA", informa o edital.

É bom frisar que as vagas reservadas para candidatos nas condições de Pessoas Portadoras de Deficiência (Pcd) e Pessoas Autodeclaradas Negras (PPP), serão destinadas somente para cadastro reserva. Juntas elas somam seis vagas o que representa 35% do total de vagas ofertadas.

Sobre as vagas:

Advogado

São disponibilidas cinco vagas para cadastro reserva. Para se inscrever será cobrado uma taxa de R$ 65. Além de curso superior é requisitado o registros na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A jornada semanal é de 40 horas e o salário é de R$ 2.332,55 mais benefícios.

Dentre as atividades, estão: o acompanhamento dos intereses do Conselho, ajuizar ações, a orientação à contabilidade, análise de processos de licitações e a emissão de parecers.

Auxiliar Administrativo

Está sendo ofertada seis vagas, no qual somente será para contratação imadiata. Sua taxa de insccrição é de R$ 48. É um cargo de nível médio e a remuneração é de R$ 1.783 além de benefícios. O canditado convocado terá que cumprir uma jornada de 40 horas semanais.

São algumas das atividades desse cargo: a realização de lecantamentos de dados direcionados a questãoes administrativas, elaboração de gráficos e tabelas, organizagão de eventos realizados pelo CORE, prestação de apoio logístico, entre outras.

Fiscal

Também é são ofertadas seis vagas, sendo cinco delas para formação de cadastro reserva. O valor da taxa inscrição é R$ 48 reais. É exigido nível médio, possuir Carteira Nacional de Habilitação no mínimo Categoria “B” e disponibilidade para viagens. A carga horária é de 40 horas semanais, a remuneração é de R$ 1.615,51 acrecida de benefícios.

Este realizará atividades do tipo antendimento a funcionários e visitande da sede ou dos escritórios do Conselho, ficalização das representações clandestinas, efetuando ação e apreensão de materiais, fiscalizaão de representantes comerciais registrados.