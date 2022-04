Estudo PwC/PageGroup mostra percepções sobre volta ao trabalho presencial

Estudo mostra diferentes percepções e preferências sobre o retorno ao trabalho presencial (foto: Werner Heiber /Pixabay ) A volta parcial ao escritório com equipes reunidas até duas vezes por semana é a opção preferida pela maioria dos profissionais de grandes empresas brasileiras. A análise faz parte do estudo “Modelos de trabalho pós-pandemia”, conduzido pela empresa de consultoria e auditoria PwC Brasil em parceria com o PageGroup , consultoria referência mundial em recrutamento especializado de profissionais, e com apoio técnico do professor de estratégia e liderança da Fundação Getulio Vargas (FGV) , Paul Ferreira. Foram ouvidos cerca de mil profissionais, sendo 289 lideranças e 633 colaboradores, em todo território nacional, de 17 de janeiro a 4 de fevereiro deste ano.









Em relação à produtividade, o percentual de colaboradores que acreditam que muitas ou todas as tarefas podem ser realizadas em home office (87%) supera o de executivos (72%). O inverso mostra que 12% dos C-Levels acreditam que pouquíssimas ou poucas tarefas podem ser realizadas em casa; o percentual de colaboradores é de 6%.





Ainda sob a perspectiva de entrega de resultados, 40% dos executivos acreditam que não há diferença nas entregas em rotinas de trabalho com home office, enquanto 68% dos colaboradores afirmam que são mais produtivos ou muito mais produtivos no trabalho remoto.



NÃO EXISTE MAIS UM MODELO ÚNICO DE TRABALHO





Tatiana Fernandes, sócia e líder de capital humano da PwC Brasil, diz que o formato ideal depende de cada empresa, da natureza do negócio e do perfil de cada profissional (foto: PWC Brasil/Divulgação) “O estudo revela que não existe mais um modelo único de trabalho. O formato ideal depende de cada empresa, da natureza do negócio e do perfil de cada profissional. Os executivos precisam estar atentos a essas diferenças. Além disso, as necessidades estão mudando muito rapidamente. As empresas precisam ter agilidade e resiliência na reconstrução dos seus novos modelos de trabalho", afirma Tatiana Fernandes, sócia e líder de capital humano da PwC Brasil. Ela observa que a pesquisa mostra também percepções convergentes. “Quando perguntamos quais os principais fatores que afetaram negativamente a produtividade com o home office, tanto executivos quanto colaboradores indicaram a falta de contato adequado com as equipes entre as três primeiras posições desse ranking.”





As percepções de executivos e de suas equipes são divergentes em relação à produtividade. Enquanto para os colaboradores a falta de contato adequado é a principal causa para perda de produtividade no home office, a alta liderança aponta a falta de infraestrutura ou de um local adequado de trabalho. Parte dos colaboradores também afirma que não há fatores que impeçam a produtividade no home office, enquanto outros apontam a dificuldade de acesso ao sistema da empresa como um dos entraves na produtividade. Para os executivos, em segundo lugar estão a falta de contato entre as equipes e as distrações pessoais.



LIDERANÇA PRECISA MELHORAR A GESTÃO REMOTA

A pesquisa da PwC Brasil com a PageGroup também buscou levantar a percepção dos participantes a respeito do desempenho dos executivos na gestão do trabalho remoto. Embora 61% dos executivos acreditem que é mais difícil alinhar os interesses da equipe com uma liderança remota, 72% dizem que a liderança se adaptou ao trabalho remoto (ativa ou passivamente).





“Todo mundo tem o mesmo tempo de experiência de pandemia para lidar com esse novo modelo. O primeiro ponto é entender o quanto os executivos estão abertos para questionar os modelos de liderança. Nesse formato, como eu consigo ajudar meus colaboradores a atingirem seu potencial máximo? Em quais atividades somos mais produtivos nos dois modelos? Temos que olhar por atividade”, afirma o CEO do PageGroup Brasil, Ricardo Basaglia.



MULHERES E JOVENS TENDEM A PREFERIR REGIMES FLEXÍVEIS





Em um recorte de gênero, a pesquisa da PwC Brasil com a PageGroup revela que 73% das mulheres preferem regime integral de home office ou regime híbrido com uma ou duas idas ao escritório na semana; homens são 61%. A grande maioria delas também diz que é possível realizar todas ou quase todas as tarefas em home office (78%). Entre os homens, 59% têm a mesma percepção.





“Os dados mostram que o ganho de produtividade talvez não tenha sido obtido de forma saudável, que as pessoas talvez não tenham suporte adequado em casa para colocar limites entre as questões pessoais e profissionais. Os CEOs se perguntam até que ponto o excesso de flexibilidade é sustentável, pois traz riscos no longo prazo para o bem-estar das equipes, a retenção de talentos, a produtividade da empresa e sua capacidade de inovação”, comenta o professor Paul Ferreira, da FGV. Ele faz referência à parte da pesquisa que mostra que, entre colaboradores, 51% das mulheres afirmaram fazer quatro horas extras ou mais em home office na semana, enquanto os homens são 42%. Entre C-Levels, são 39% das mulheres e 23% dos homens.





Os mais novos acompanham as mulheres na preferência por trabalhar de casa: 64% da geração Z (nascidos a partir de 2001), 28% da Y (1982-2000) e 22% da X (1961-1981) preferem regimes totalmente remotos, enquanto apenas 20% da geração Baby Boomers (1943-1960) têm a mesma opinião.





A inclinação das mulheres por regimes flexíveis aparece também quando o modelo das reuniões é discutido. Elas preferem reuniões totalmente remotas ou híbridas opcionais – em que podem escolher participar presencialmente ou não (65%); os homens são 56%. Na análise geracional, a predileção sobre o mesmo aspecto é indicada por 76% da geração Z, 61% da Y, 59% da X e 46% da Baby Boomers.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

1 - Percepção por cargo

67% dos colaboradores preferem regime integral de home office ou modelo híbrido com uma ou duas idas ao escritório por semana; índice entre os gestores C-Level é de 58%.

Opiniões são divergentes em relação a ganhos de produtividade com o trabalho flexível; 40% dos executivos acreditam que não há diferença nas entregas, enquanto 68% dos colaboradores acreditam que são mais produtivos ou muito mais produtivos no trabalho remoto.

2 - Geração

64% dos jovens da geração Z preferem regimes totalmente remotos, enquanto 20% da geração Baby Boomers têm essa preferência.

Mulheres da geração Z são as que mais acreditam no aumento da produtividade no trabalho remoto: para 43% delas há um aumento significativo, enquanto entre os homens desta geração o percentual é de 22%.

3 - Gênero

78% das mulheres relatam poder realizar todas ou quase todas as suas tarefas em home office, em comparação com 59% dos homens.

Uma proporção maior de mulheres (35%) relata ser significativamente mais produtiva em home office em comparação com os homens (27%).