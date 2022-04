Concurso Uece tem editais publicados; são 365 vagas com remuneração de até R$ 11 mil

As vagas totalizam 365, e será divididas na seguinte maneira:

“É o maior concurso para professores já realizado na Universidade, representando um aumento de mais de 50% no atual número de professores efetivos de nosso quadro. Esse dado, por si só, é motivo de celebração", reitera o reitor da universidade, professor Hidelbrando Soares.

Ainda em relação as vagas, elas serão destinadas para o provimento imediato de cargos nos cursos já existentes da Uece e cargos dos cursos novos criados no âmbito dos campi situados nos municípios de Canindé, Quixeramobim, Aracati, Crateús e Tauá. A remuneração varia entre R$ 7.767,94 a R$ 11.237,96, acrecidos de benefícios.

As inscrições serão feitas através do site da instuição . De acordo com os editais o período para se inscrever será a partir do "primeiro dia útil, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao de circulação do Diário Oficial que publicar este Edital, e ficarão abertas pelo período de 30 (trinta) dias úteis". O interessado poderá se inscrever para concorrer em somente um dos Setores de Estudos/Áreas do Concurso. Será cobrado o valor de R$ 250.