Grupo Fleury abre 150 vagas para operador de teleatendimento

Os interessados devem ter ensino médio completo para as vagas de operador I e graduação completa ou cursando para as vagas de operador III, bem como ter familiaridade com uso de sistemas, boa comunicação verbal e escrita e habilidade de digitação para as duas posições.



Dentre as atividades previstas para os futuros contratados, está o agendamento de exames, garantindo que as informações necessárias para a realização dos procedimentos tenham sido passadas corretamente para o cliente.