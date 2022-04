Mais de 9 mil vagas! Veja lista de concursos abertos e autorizados para área da Saúde

(foto: USP/Divulgação)

Fundação Saúde RJ

Regulamentado pelo Instituto IDCAP, o certame da Fundação Saúde do Rio de Janeiro oferta 6 594 vagas. O período para se inscrever já está aberto e se estende até o dia 10 de maio. Durante a realização das inscrições os candidatos poderão selecionar até três unidades de sua preferência, não sendo garantido a sua lotação nas unidades selecionadas. A moda salarial é R$ 3730,65.

Este processo seletivo simplificado será composto somente pela prova de títulos e experiência profissional. O período para o envio das documentações exigidas nesta etapa vai de 11/04/2022 a 11/05/2022.

SES MS

O concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (SES), lançado na última semana, oferta 201 vagas para os cargos da carreira de Gestão do Sistema Único de Saúde, abrangendo os níveis superiores e especialidades, técnico e médio, e fundamental. A remuneração varia entre R$ 1.431,59 a R$ 5.511,51. Veja mais informações

As inscrições serão encerradas às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de maio, e podem ser feitas pelo site da instituição reguladora do concurso, a Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura (Fapec). O valor da taxa é diferente conforme o cargo e grau de escolaridade, sendo: R$ 181,32 (cargos de nível superior), R$ 113,32 (cargos de nível médio) e R$ 67,99 (cargos de nível fundamental).

Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde está com certame autorizado. A autorização saiu no dia 8 de abril e poderá ofertar 1.786 profissionais temporários, sendo a maioria deles para a carreira de técnico de enfermagem, 816. O restante, 53% , abrangerá vagas de médicos e enfermeiros, 316 cada uma, e atividades de gestão e manutenção hospitalar , apoio técnico e diagnóstico, 318 vagas.

Em relação à duração do contrato, a autorização especifica que será pelo período de seis meses, com possibilidade de prorrogação pelo prazo necessário à superação da situação de emergência em saúde pública, desde que o prazo total não exceda dois anos.

Secretaria de Saúde do Distrito Federal

Em síntese, as inscrições para este certame já estão abertas até 23 de maio. A prova objetiva está prevista para 26 de junho e o resultado final será divulgado em 1º de setembro deste ano. É válido ressaltar que os selecionados serão contratados somente em 2023, devido ao fato de 2022 ser ano eleitoral.

O edital foi publicado no dia 25 de março na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), com a oferta de 381 vagas (230 para médicos de diversas especialidades, 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas.)

PCSP para médico legista:

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de abril, pelo site da banca examinadora, Vunesp. O candidato deverá pagar uma taxa no valor de R$ 105,50.

São requisitos: ter graduação em medicina e registro ativo do CRM; além de possuir carteira nacional de habilitação, com no mínimo categoria B, cópia do último imposto de renda e alguns outros requisitos básicos.

Serão ofertadas 189 vagas, com salário inicial de R$ 8.699,94, sendo esse valor correspondente à soma do salário-base e da gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial ( RETP). Para mais informações clique aqui.