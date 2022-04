TRTs recebem autorização para realizar concursos públicos em 2022

Serão aceitas as solicitações de mais recursos orçamentários os tribunais que enviarem diretamente para o CSTJ o requerimento no prazo de 20 dias, evidenciando justificativas plausíveis. As autorizações serão concedidas mediante a análise e emissão de parecer das áreas técnicas do Conselho.





Foi ressaltado pela acessoria do CSJT que 13 tribunais — TRTs da 4ª (RS), da 5ª (BA), da 6ª (PE), da 8ª (PA/AP), da 10ª (DF/TO), da 11ª (AM/RR), da 12ª (SC), da 13ª (PB), da 14ª (RO/AC), da 18ª (GO), da 19ª (AL), da 21ª (RN) e da 23ª (MT) Regiões — só poderão lançar edital "após cumprirem decisão tomada pelo plenário do CSJT, na sessão ordinária realizada no dia 11 de fevereiro deste ano, para realizar a redistribuição de cargos vagos para o TRT da 22ª Região (PI)".





Desde 2016 as remunerações ofertadas nos certames das diversas regiões dos tribunais superam em sua maioria o valor de R$ 10 mil. O último edital lançado por um TRT foi em 2019, o concurso foi ofertado pela 10ª região

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes