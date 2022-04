O que deve e o que não deve ser feito numa entrevista de emprego

Existem algumas frases clichês que deixam uma má impressão nos recrutadores, como querer novos desafios (foto: Tumisu/Pixabay)









Quando perguntado sobre os trabalhos anteriores, é preciso ser claro, conciso, e dizer apenas o necessário. "Fale por quanto tempo trabalhou em cada um deles, de quais projetos participou e quais competências desenvolveu por meio deles, sem ‘encher linguiça'."





Outra atitude comum nas entrevistas, segundo Madalena Feliciano, é o candidato dizer que está procurando novos desafios – que nada, ele está procurando um novo emprego, o entrevistador sabe disso. "Nessas horas é melhor dizer que está interessado no trabalho e que ele vai contribuir para o seu crescimento profissional, sempre demonstrando vontade de aprender coisas novas."





Madalena Feliciano avisa que é importante para quem deseja conquistar a vaga se antecipar aos possíveis problemas que podem acontecer. "Dizer que gosta de acompanhar os processos até o fim, sem deixar nada pela metade, e comentar, por exemplo, que é você quem planeja cobra e marca as reuniões nos trabalhos na faculdade, pode contar alguns pontos a seu favor."





Além disso, existem algumas atitudes que devem ser tomadas durante toda e qualquer entrevista. "Usar gírias, palavras chulas e gerúndio demais podem incomodar o entrevistador, assim como pessoas que falam alto demais. Mentir nunca é uma boa opção, e chegar ao local da entrevista ansioso pode prejudicar a seleção. É sempre bom descobrir o que faz a ansiedade diminuir, pode ser uma música, uma leitura, uma conversa descontraída."

COMETEU ALGUM ERRO?





Também é importante se informar sobre a empresa em que pretende trabalhar: visite o site e fique atento aos tópicos "valores" e "missão" e se portar da forma que a empresa “pede”. "Não aja de modo mais ou menos formal do que o necessário. Antes da seleção, vá até a empresa (se for possível) ou ainda observe como as pessoas que trabalham lá se comportam. É dessa forma que deverá agir."





E sempre, se restar alguma dúvida, enfatiza Madalena Feliciano, "não tenha medo de perguntar como se saiu e se cometeu algum erro que possa corrigir no futuro. Se o entrevistador der essa abertura, essa é uma atitude válida – que pode contar pontos para conquistar esse emprego, ou para um emprego futuro, já que dessa forma você fica ciente dos possíveis erros que cometeu."





Quando o assunto é entrevista de emprego, pensar antes de falar ou fazer é uma atitude mais do que necessária. Um pequeno deslize involuntário pode custar o emprego em questão e, por isso, é importante saber quais atitudes e palavras evitar – já que “a primeira impressão é a que fica” e para mudá-la é preciso um esforço muito maior.