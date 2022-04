Secretaria de Administração de Santa Catarina abre edital com 60 vagas

(foto: Divulgação) Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina (SEA SC) publicou um novo edital do concurso com 60 vagas distribuídas entre cargos de níveis médio/técnico e superior de formação. O prazo de inscrições vai até 8 de maio, com taxa no valor de R$120 para todos os cargos e deverão ser realizadas exclusivamente no site da banca realizadora, que no caso é a IBADE. O concurso SEA SC será realizado é composto por duas etapas: 1ª etapa consiste em uma prova objetiva, composta por 100 questões de múltipla escolha e é para todos os cargos; a data prevista para a realização da mesma é no dia 22/04

Já a 2ª etapa será prova de títulos, sendo exclusiva para os cargos de nível superior, na mesma os participantes devem enviar uma cópia autenticada em cartório e formulário com a discriminação dos títulos via link. O resultado e a homologação do concurso tem previsão para 30 de junho. Faz-se necessário frisar que de acordo com o edital todas datas “poderão ser alteradas a critério da SEA/SC ou do IBADE, sujeito às normativas sobre calamidade pública e pandemia da covid-19”. Os selecionados serão nomeados por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Também será enviada correspondência para o e-mail cadastrado pelo candidato no momento da inscrição. *Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.