Corpo de Bombeiros-ES abre inscrições para concurso público com 120 vagas

Os interessados devem acessar o site da banca até às 23h59 do dia 9 de maio de 2022 (foto: Matthias Fischer/Pixabay )

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) para soldado combatente com 120 vagas de contratação imediata e 880 de cadastro reserva.A exigência de formação acadêmica é de nível médio. Enquanto alunos do curso de formação, os aprovados terão vencimento de R$ 1.505 e auxílio alimentação de R$ 300. Após a formação, o salário será de R$ 3.735, além do auxílio alimentação.