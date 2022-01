Acre abre concurso com 153 vagas para o Corpo de Bombeiros

(foto: Arquivo Ascom/CBMAC) O edital do novo concurso dos Bombeiros Militares do Acre foi publicado no Diário Oficial do estado nesta segunda-feira (10/1), menos de uma semana após a definição da banca organizadora . Ao todo, a corporação oferece 153 vagas para soldados, cargo que exige o nível superior, e oferece remuneração de R$4.344,22.

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) será o organizador da seleção. Do total de vagas, 122 são destinadas aos candidatos do sexo masculino e 31 para o sexo feminino.

Além da escolaridade, os candidatos devem apresentar idade mínima de 18 anos até a data da matrícula no Curso de Formação; no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição do concurso; e estatura mínima de 1,60m para candidatos do sexo masculino e 1,55m para candidatas do sexo feminino.

Inscrições abrem nesta terça-feira

Os interessados em se candidatar ao cargo de Bombeiro Militar do estado do Acre podem se inscrever a partir das 8h desta terça-feira (11/01). Para preencher o formulário, será necessário entrar no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) . O prazo para se inscrever vai até as 21h do dia 7 de fevereiro.





Para homologar a participação na seleção, o candidato precisa quitar a taxa de R$53, até o dia 8 de fevereiro. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, doadores de sangue e de medula óssea e convocados pela justiça eleitoral podem solicitar a isenção da taxa. Os pedidos serão aceitos entre os dias 11 e 13 de janeiro, por meio do site do IBFC .

Provas

As avaliações objetivas para o Concurso Bombeiros AC estão previstas para o dia 06 de março, no turno matutino. Os candidatos devem escolher, no ato da inscrição, um dos locais de prova onde deseja realizar o exame. As opções disponíveis são as cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.





Além das provas objetivas, os candidatos serão avaliados ainda em outras duas etapas - os Teste de Aptidão Físico (TAF), exame psicotécnico e exame médico e toxicológico; e, por fim, investigação social e criminal.





Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa (seis);

Matemática (seis);

História e Geografia do Acre (quatro); e

Informática Básica (quatro).





Conhecimentos Específicos





Estatuto dos Militares do Estado do Acre (oito);

Noções de Direito Administrativo (sete);

Noções de Direito Constitucional (sete);

Noções de Direito Penal Militar (sete);

Física (oito); e

Química (oito).









Para ser aprovado, será preciso obter 60 pontos (50%) e não zerar nenhuma das disciplinas. Além disso, será preciso estar classificado no limite definido para a realização da prova física - Sexo masculino: até 488 serão convocados para o TAF; e sexo feminino: até 124 candidatas realizarão o TAF.