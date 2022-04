Sefaz PE publica edital com 40 vagas para níveis médio e superior

(foto: Sefaz PE/Divulgação) Secretaria de Fazenda do estado de Pernambuco (Sefaz PE) publicou um novo edital com a oferta de 40 vagas efetivas para as carreiras de assistente a analista. O documento foi publicado no Diário Oficial do estado.

Todas as oportunidades deste concurso da Sefaz PE são imediatas, mas podendo formar cadastro reserva que poderá ser convocado durante a validade. Há chances em ampla concorrência e para pessoas com deficiência. Do total de vagas, 30 são para assistente, carreira que exige o nível médio. A jornada de trabalho é de 30 horas e a remuneração inicial é de R$1.409,06.

Já para a carreira de analista são 10 vagas. Os interessados em disputar as vagas de analista preciam ter nível superior em qualquer área de graduação. A jornada de trabalho também será de 30 horas e o salário proporcionado é de R$2.309,20. Veja a distribuição das vagas:

Cargo Ampla concorrência PcD Total Assistente de Apoio Administrativo às Atividades Fazendárias 28 2 30 Analista de Apoio Administrativo às Atividades Fazendárias 9 1 10

De acordo com o edital, esses valores de remuneração são referentes ao vencimento mais a Parcela Remuneratória de Valorização do Servidor – PARES. Entretanto, o valor total ainda pode ser somado de vantagem variável referente ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Administrativos Fazendários - FASAF. Inscrições Interessados em concorrer a uma vaga na Sefaz PE devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que já está aberto desde terça-feira, 5 de abril, e vai até o dia 5 de maio. Para concorrer, o candidato deve acessar o site da Iaupe, a banca organizadora da seleção e preencher o formulário com todos os dados para cadastro. Em seguida, o candidato deve imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição. Os valores são de R$100 para assistente, de nível médio; e

R$130 para o analista, de nível superior. A isenção ao valor da taxa poderá ser solicitada durante todo o prazo de inscrição. Podem solicitar insenção os inscritos no CadÚnico; doador regular de sangue; doador de medula óssea; doador de livros ao “Banco do Livro” do estado de Pernambuco; ensino médio ou técnico concluído em instituição pública de ensino há menos de três anos da data de publicação deste edital; e pessoas com deficiência. Provas A seleção para o concurso Sefaz PE 2022 contará com apenas uma etapa: a prova objetiva, de caráter eliminatório ou classificatório. A prova está marcada para acontecer no domingo, 19 de junho, com duração total de quatro horas para todos os concorrentes. A avaliação contará com 60 questões, tendo disciplinas variadas conforme o cargo pretendido: Assistente de Apoio Administrativo às Atividades Fazendárias Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Matemático (cinco);

Informática (cinco). Conhecimentos Específicos: Noções de Direito Administrativo (cinco);

Noções de Direito Constitucional (cinco);

Educação Fiscal (dez); e

Noções de Administração Geral e Pública (20). Analista de Apoio Administrativo às Atividades Fazendárias Conhecimentos Gerais Conhecimentos da Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Matemático (cinco);

Informática (cinco). Conhecimentos Específicos Direito Administrativo (cinco);

Direito Constitucional (cinco);

Orçamento Público (cinco);

Educação Fiscal (cinco); e

Administração Geral e Pública (20). Será eliminado do concurso quem obtiver nota inferior a 25,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos gerais P1; ou obtiver nota inferior a 50,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos específicos P2. O prazo de validade do concurso Sefaz PE será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período