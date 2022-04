SEDS - GO realiza seleção com 52 vagas e salários de até R$ 4,8 mil

(foto: Prefeitura de Goiânia/Reprodução) Secretaria de Desenvolvimento Social do estado do Goiás- SEDS/GO, divulgou a realização de um novo processo seletivo, tendo como objetivo o preenchimento de 52 vagas para profissionais de níveis médio/técnico e superior.

As oportunidades são para os seguintes cargos: -Assessor Jurídico (7); -Administrativo Nível Superior (27); -Engenheiro Civil (2); -Interpretes de Libras (2); -Tecnologia da Informação (2); -Profissional de Recreação (6) e -Área da Saúde (6).

Algumas destas vagas são destinadas aos candidatos que se enquadram nos critérios de cotas, estabelecidos no edital.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário que o interessado comprove o nível de escolaridade exigido para a função desejada, bem como experiência na área. Os aprovados e nomeados vão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração inicial para essas carreiras alterna entre R$ 2.903,20 a R$ 4.838,66.

Inscrições Os interessados poderão se inscrever de 4 de abril de 2022 a 11 de abril de 2022, pelo site da SEDS. A classificação dos candidatos será feita por meio de análise curricular, conforme os critérios de pontuação descritos no edital.

O Processo Seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.