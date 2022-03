Concurso da PCAL para agente e escrivão é oficialmente retomado

(foto: Divulgação) Polícia Civil do estado de Alagoas foi retomado. O anúncio foi feito na última terça-feira (15/3) por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do certame

A banca também anunciou que o resultado final da prova discursiva e a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) será publicada na data provável de 23 de março.

O Correio Web já havia adiantado a novidade no início da semana passada. O concurso estava suspenso desde outubro de 2021 por suspeita de fraudes feitas contra a seleção da Polícia Militar. A operação Loki, deflagrada pela Polícia Civil, identificou um esquema criminoso de fraude em todas as seleções da Segurança de Alagoas.

Fabrício Marques, secretário da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), afirmou que a suspeita de fraude foi reduzida, quando comparada ao concurso da Polícia Militar, que já voltou e teve a exclusão de mais de 30 candidatos com forte indício de fraude.

"Como o efeito da Polícia Civil foi muito abaixo, nos permite usar a cláusula do edital de excluir apenas os candidatos que se beneficiaram da fraude. Também levando em consideração a uniformização das decisões em relação aos outros concursos", disse o secretário. O concurso O edital do concurso PC AL conta com 500 vagas, sendo 368 para a carreira de agente e 132 para escrivão.Em ambos os casos é preciso ter o nível superior completo. A remuneração inicial é de R$3.971,76. Também é necessário ter habilitação categoria "B".

Além do concurso para agente e escrivão, a Polícia Civil do Alagoas também está autorizada a realizar uma seleção com 40 vagas para a carreira de delegado. Segundo o secretário Fabrício Marques, o edital, que estava previsto para 2021, deve ter sua data de publicação anunciada em breve.

"Nós iremos publicar agora no início do ano alguns concursos, em especial o da carreira de delegados e da Perícia Oficial. Nós estamos trabalhando todos os dias para organizar as datas", disse o secretário.