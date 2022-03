Ministério Público pede suspensão de concurso do IFMT

Ministério Público pede suspensão de concurso do IFMT

Telebras divulga resultado de concurso com mais de 1.000 vagas para o DF e RJ

Telebras divulga resultado de concurso com mais de 1.000 vagas para o DF e RJ

Saúde do DF convoca médicos aprovados em seleção emergencial

Saúde do DF convoca médicos aprovados em seleção emergencial

SEAD GO retifica edital de concurso com 329 vagas e prorroga inscrições

SEAD GO retifica edital de concurso com 329 vagas e prorroga inscrições