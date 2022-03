CRBM 3: último dia para se inscrever no concurso com 400 vagas

(foto: Divulgação) Conselho Regional de Biomedicina 3ª Região ( Distrito Federal e os estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins). A seleção oferece 5 vagas de contratação imediata mais 395 para formação de cadastro reserva. Os cargos contemplam os níveis médio e superior e a remuneração chega a R$ 3.850.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame, até às 23h59, desta segunda-feira, 14 de março de 2022.

A taxa de inscrição para o concurso CRBM3 varia de R$52 e R$58, a depender do cargo escolhido pelo candidato. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até o dia 16 de março de 2022.

As vagas são distribuídas entre os cargos de assistente administrativo, fiscal biomédico e jornalista. A remuneração inicial para essas carreiras é de R$ 1.934, R$ 3.850 e R$ 2.750, respectivamente. Veja a quantidade de vagas por cargo:

Auxiliar/ Assistente Administrativo

Vagas: 04 + 200 CR

Jornada de trabalho: 40 horas

Fiscal Biomédico

Vagas: 01 175 CR

Jornada de trabalho: 40 horas

Jornalista

Vagas: 00 25 CR

Jornada de trabalho: 30 horas

Além disso, os aprovados também terão direito a benefícios, como vale alimentação, no valor de R$ 750,00 por mês; auxílio saúde, no valor de R$ 352,63 por mês; adicional de produtividade para o fiscal biomédico de até R$ 2.700,00; plano de cargos, carreira e salários; e vale transporte, conforme legislação. Veja os detalhes do edital clicando aqui. Último concurso O último concurso CRBM3 aconteceu no ano de 2017. A banca organizadora do certame foi o Instituto Quadrix. Foram, ao todo, 390 vagas para cargos de nível médio e superior. As remunerações variavam de R$ 1.566,67 a R$ 3.256,87 – além dos benefícios. As chances foram distribuídas entre as cidades de Brasília/DF, Goiânia/GO, Belo Horizonte/MG, Divinópolis/MG, Montes Claros/MG, Uberaba/MG, Cuiabá/MT e Palmas/TO.