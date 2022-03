Marinha publica edital com 25 vagas para sargentos músicos

(foto: Marinha do Brasil/Reprodução) Marinha do Brasil publicou um novo edital para jovens de todo o país. A oferta é de 25 vagas para o curso de sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) que vai contemplar ambos os sexos, de todo o Brasil. O processo de seleção será realizado durante o ano de 2022, com a formação em 2023.

As chances são divididas por meio de diversos instrumentos. Com reserva para negros e para disputa em ampla concorrência, as oportunidades estão divididas da seguinte forma: Clarinete em Bb - quatro vagas;

Euphonium - duas vagas;

Percussão (Bateria completa) - quatro vagas;

Percussão (Teclados barrafônicos) - uma vaga;

Saxofone Alto em Eb - duas vagas;

Saxofone Tenor em Bb - duas vagas;

Trompete em Bb - quatro vagas;

Trompa em Fa - uma vaga;

Trombone de vara - quatro vagas; e

Tuba Bb - duas vagas.

Para ingressar na carreira de sargento músico, é necessário o nível médio completo, idade de 18 a 25 anos no dia 30 do mês de junho de 2023, além de altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m. Os homens ainda deverão não estar isento do serviço militar. Durante o curso de formação, os recrutas receberão uniforme, alimentação e assistência médico-odontológica, além de auxílio financeiro de R$1.414,82. Após a formatura, os ganhos chegam a R$5.125,50, podendo contar ainda com adicionais militar e de habilitação. A lotação dos aprovados do Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN) para 2023 poderá acontecer em todo o país, a critério da Marinha. Inscrições Os interessdos em concorrer a uma vaga podem se inscrever a partir do dia 16 de março, pela internet, no site da Marinha . Os candidatos terão até as 23h59 do dia 27 de abril de 2022, horário oficial de Brasília, para realizar o cadastro. O procedimento é obrigatório e poderá ser feito, também, presencialmente em um dos locais listados no anexo A do edital.

Etapas do certame Candidatos ao concurso de sargentos músicos serão avaliados por meio de várias etapas. A primeira será composta por provas objetivas, que ainda não tem data para ser realizadas. O exame de escolaridade da primeira etapa será composto por duas provas escritas, sendo uma "Prova Específica de Música"; e uma "Prova de Expressão Escrita", de carater aliminatório e clasificatório. Os concorrentes passarão por outras etapas, sendo: prova prática de música;

verificação de dados biográficos;

inspeção de saúde;

teste de aptidão física de ingresso;

avaliação psicológica;

procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração (PH); e

verificação de documentos. O curso de formação dos sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha terá duração de 18 semanas e será conduzido de acordo com currículo aprovado pela Diretoria de Ensino, em regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura.