Sefaz BA abre concurso público com salários de até R$ 13 mil

(foto: Divulgação) Secretária da Fazenda do Estado da Bahia publicou o edital para novo concurso público que oferece 49 vagas de nível superior com salário que varia entre R$ 10 mil e R$ 13 mil.

Para concorrer à vaga, o candidato deve ter formação em nível superior de qualquer área.

A carga horária é de 40h/semanais, com remuneração inicial composta por:



Uma parte fixa correspondente ao vencimento básico de R$ 1.393,67;

Uma parte variável correspondente à gratificação de atividade fiscal de R$ 3.902,28 a R$ 6.410,89;

Acrescida pelo pagamento de CET de até R$ 1.560,91;

Prêmio por desempenho fazendário (PDF) com valor máximo é de R$ 3.746,19.

O número de vagas por cargo foi dividido em:

Administração e finanças - 14 vagas; Tecnologia da informação (TI) - cinco vagas; Administração tributária - 30 vagas.

As inscrições poderão ser feitas no site da banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas, entre as 16h do dia 7 de março até as 16h do dia 05 de abril de 2022.

A taxa de inscrição no valor de R$150 deverá ser paga até às 16h do dia 6 de abril.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas para os concorrentes ao cargo de agente de tributos estaduais no dia cinco de junho, das 8h às 14h.

A prova objetiva será composta por 70 questões de múltipla escolha. A prova discursiva terá uma questão discursiva com o conteúdo referente a área escolhida pelo candidato.

As 70 questões objetivas serão divididas em:

Conhecimentos Básicos (todos as especialidades)

Língua Portuguesa – 7 questões; Direito Constitucional – 5 questões; Direito Administrativo – 5 questões; Direito Tributário – 5 questões; Contabilidade Geral – 5 questões; Estatística – 5 questões; Noções de Igualdade Racial – 3 questões.

Conhecimentos específicos (por área)



Administração e Finanças

Administração, Economia e Finanças Públicas – 15 questões; Matemática Financeira – cinco questões; Contabilidade aplicada ao Setor Público – dez questões; Informática básica – cinco questões.

Tecnologia da Informação

Informática – 20 questões; Gestão Organizacional – oito questões; e Matemática e Raciocínio Lógico – sete questões.

Administração Tributária

Legislação Tributária do Estado da Bahia – 25 questões; Informática básica – cinco questões; e Matemática/Lógica – cinco questões.

O concurso terá validade de um ano após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.