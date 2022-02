750 agentes educadores são convocados para o concurso SME Rio

(foto: Divulgação) Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro a lista com o nome dos aprovados no último concurso da Secretaria Municipal de Educação, SME.

Os aprovados no concurso servirão de reforço para compor o time de profissionais das 11 Coordenadorias Gerais do município.

Os novos profissionais terão como função auxiliar na organização do ambiente escolar e acompanhar atividades livres e extracurriculares, além de zelar pelo bom funcionamento de equipamentos, instrumentos e bens patrimoniais.

Os convocados deverão apresentar a documentação solicitada para a posse na prefeitura. As datas ainda não foram publicadas pela secretaria, mas antes de assumir o cargo, os aprovados deverão passar por alguns processos, como a perícia médica.