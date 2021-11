Concurso Caixa: publicado resultado das provas objetiva e discursiva

(foto: Breno Fortes/CB/D.A Press) A Fundação Cesgranrio divulgou, nesta quarta-feira (17/11), o resultado do último concurso da Caixa Econômica Federal. Os candidatos já podem acessar o site da banca organizadora e conferir o resultado da prova objetiva e as notas preliminares da redação.

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e redação. Na objetiva, foram 60 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos e específicos. Para ser aprovado, o candidato precisaria ter acertado 50% ou mais da prova. Só teve a redação corrigida quem foi aprovado na prova objetiva.

1.100 vagas exclusivas para PcD

As vagas do certame são exclusivas para pessoas com deficiência, no cargo de técnico bancário. O profissional deve ter nível médio completo e poderá atuar na rede de agências ou na área de Tecnologia da Informação (TI) — sendo a última opção para lotação no Distrito Federal.

A remuneração inicial é de R$ 3.000, além dos benefícios, para uma carga horária semanal de 30 horas.

Os profissionais admitidos serão responsáveis por prestar atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços; identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais; efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas; e elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral.