Concurso da SED MS é publicado e oferece 772 vagas e salário superior a R$ 4 mil

(foto: USP Imagens/Divulgação) edital do concurso para professores públicos da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, com 772 vagas, foi finalmente publicado.

A inscrição para o cargo de professor de carreira profissional da Educação Básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação será iniciada nesta sexta-feira (25/2) e permanecerá aberta até 2 de março.

O salário será de R$ 4.190,82 para quem tem graduação, R$ 4.470,20 para quem tem pós em nível de especialização lato sensu e de R$ 4.609,89 para quem tem mestrado/doutorado (Stricto Sensu) com carga horária de 20h/semanais.

As vagas serão distribuídas por área de conhecimento, componente curricular,disciplina e por localidade.



Inscrição:

As inscrições devem ser feitas no site da banca examinadora, Instituto AOCP, a partir das 8 horas do dia 25 de fevereiro até às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de março de 2022.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 175,12, correspondente ao valor de 4 UFERMS – Unidades Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul.



Vagas:

Serão oferecidas 772 vagas, distribuídas de acordo com o componente curricular:

Artes: 68 vagas; Biologia: 63 vagas; Educação física: 24 vagas; Filosofia: 35 vagas; Física: 83 vagas; Geografia: 42 vagas; História: 36 vagas; Língua inglesa: 44 vagas; Língua portuguesa: 37 vagas; Matemática: 164 vagas; Química: 88 vagas; Sociologia: 38 vagas.

Desse total de vagas, 20% são destinados a cotistas negros, 3% para cotistas indígenas e 5% para pessoas com deficiências. Requisitos:

Arte: Licenciatura Plena em educação Artística, Artes Visuais, Artes Plásticas, Artes Cênicas, Teatro, Dança, Música ou Educação do Campo, com habilitação em Linguagens e Códigos ou Licenciatura em Linguagens e Educação Intercultural ou Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu - Linguagens.

Biologia: Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Biologia ou em Ciências com Habilitação em Biologia ou Educação do Campo, com habilitação em Ciências da Natureza ou Licenciatura em Ciências da Natureza e Educação Intercultural ou Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu - Ciências da Natureza.

Educação Física: Licenciatura Plena em Educação Física.

Filosofia: Licenciatura Plena em Filosofia ou Educação do Campo, com habilitação em Ciências Humanas e Sociais ou Licenciatura em Ciências Sociais e Educação Intercultural ou Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu - Ciências Humanas.

Física: Licenciatura Plena em Física ou em Ciências com habilitação em Física ou Educação do Campo, com habilitação em Ciências da Natureza ou Licenciatura em Ciências da Natureza e Educação Intercultural ou Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu - Ciências da Natureza.

Geografia: Licenciatura Plena em Geografia ou Educação do Campo, com habilitação em Ciências Humanas e Sociais ou Licenciatura em Ciências Sociais e Educação Intercultural ou Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu - Ciências Humanas.

História: Licenciatura Plena em História ou Educação do Campo, com habilitação em Ciências Humanas e Sociais ou Licenciatura em Ciências Sociais e Educação Intercultural ou Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu - Ciências Humanas.

Língua Inglesa: Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Língua Estrangeira – Inglês.

Língua Portuguesa Licenciatura Plena em Letras ou em Letras com Habilitação em Literatura ou Educação do Campo, com habilitação em Linguagens e Códigos ou Licenciatura em Linguagens e Educação Intercultural ou Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu - Linguagens.

Matemática: Licenciatura Plena em Matemática, em Ciências com Habilitação em Matemática ou Educação do Campo, com habilitação em Matemática ou Licenciatura em Matemática e Educação Intercultural ou Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu - Matemática.

Química: Licenciatura Plena em Química, em Ciências com Habilitação em Química ou Educação do Campo, com habilitação em Ciências da Natureza ou Licenciatura em Ciências da Natureza e Educação Intercultural ou Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu - Ciências da Natureza. Sociologia: Licenciatura Plena em Sociologia, em Ciências Sociais ou Educação do Campo, com habilitação em Ciências Humanas e Sociais ou Licenciatura em Ciências Sociais e Educação Intercultural ou Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu - Ciências Humanas.

Prova:

A prova escrita objetiva ocorrerá possivelmente do dia 3 de abril de 2022 e terá duração de cinco horas. Ela será composta por 80 questões de múltipla escolha sobre as matérias de língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional e conhecimentos específicos do componente curricular.

Os candidatos realizarão as provas nos municípios de Campo Grande, Dourados e de Três Lagoas, com data, horário e local a serem divulgados por meio de edital próprio.

Já a prova escrita discursiva poderá ser realizada apenas pelos candidatos aprovados na prova escrita objetiva.O exame ocorrerá em Campo Grande com data, local e horário que serão publicados em edital próprio.

Está previsto como data de realização da prova discursiva o dia 22 de maio de 2022,que terá duração de quatro horas.

E por fim será realizada a avaliação de títulos.